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منافسة ساخنة فى نهائى بطولة كأس BMW للجولف

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منافسة ساخنة فى نهائى بطولة كأس BMW للجولف منافسة ساخنة فى نهائى بطولة كأس BMW للجولف

كتب : الوطن منذ 16 دقيقة

شهدت بطولة كأس BMW للجولف منافسات ساخنة فى النهائى الذى أقيم على ملاعب قطامية ديونز للجولف بالتجمع الخامس، للمشاركة فى التصفيات العالمية بين أكثر من 100 ألف لاعب جولف من 48 دولة للوصول لنهائيات العالم لكأس BMW للجولف فى تايلاند.

وبمشاركة 86 لاعبا، انطلقت نهائيات البطولة؛ حيث شهدت مجموعة من الجولات التنافسية بين لاعبى الجولف، وحظى المدعوون من الإعلاميين وكبار العملاء ومحبى سيارات BMW بيوم رائع وسط أجواء من الموسيقى الساحرة. وبينما كان اللاعبون يتنافسون على لقب البطولة، تسنى لهم فرصة رؤية أحدث السيارات من BMW التى زينت الملاعب الخضراء وعلى رأسها الفئة الرابعة «435i»، وتمكن المدعوون من اختبار قيادة سيارات BMW من الفئات المختلفة مثل 316i، 320i، 520i،x1،x3.

وقدم كل من: فريد الطوبجى، رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية، وخالد أبوطالب، رئيس مجلس إدارة قطامية ديونز، وأيمن حسين، رئيس الاتحاد المصرى للجولف، الجوائز للفائزين ورعاة البطولة بعد إلقاء كلمة ترحيب بالسادة الحضور.

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