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مسيرة للسيارات التراثية فى العيد الـ80 لـ«نيسان»

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مسيرة للسيارات التراثية فى العيد الـ80 لـ«نيسان» مسيرة للسيارات التراثية فى العيد الـ80 لـ«نيسان»

كتب : الوطن منذ 15 دقيقة

تنظم شركة «نيسان موتورز» المحدودة مسيرة السيارات التراثية بمدينة يوكوهاما، مقرها الرئيسى، احتفالا بالذكرى الثمانين لتأسيس «نيسان» فى 23 ديسمبر؛ حيث تنطلق المسيرة من معرض المقر العالمى لشركة «نيسان» فى يوكوهاما.

تشارك فى المسيرة مجموعة من السيارات التراثية التى ستجوب شوارع يوكوهاما تعبيراً عن الشكر لعملاء «نيسان» وتقديراً لولائهم على مدى 80 عاما، بإجمالى 100 سيارة من طرازات «نيسان» التراثية من مراحل زمنية مختلفة، من بينها سيارات سيحضرها ويقودها عملاء «نيسان»، وستكون نقطة البداية من معرض المقر العالمى لـ«نيسان»، لتقطع المسيرة 10 كيلومترات تقريباً فى شوارع يوكوهاما، ومن المركبات التى ستشارك فى المسيرة: «داتسون، موديل 1935، فايتون 14، فى مقدمة المسيرة، وداتسون 1936 رودستر 15، فى الخلف».

كانت «نيسان» قد تأسست تحت اسم «جيدوشا سيزو المحدودة» فى ديسمبر 1933 ثم تغير الاسم فى شهر يونيو 1934 إلى الاسم الحالى «نيسان موتور المحدودة»، وتنظم الشركة أيضا حفلاً خاصاً فى معرض المقر العالمى لـ«نيسان» بيوكوهاما.

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