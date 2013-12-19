مرسيدس- بنز تطلق «CLA» الكوبيه.. الفخامة فى سيارة اقتصادية

كتب : الوطن منذ 13 دقيقة

قدرة فائقة من محرك 156 حصاناً وتجهيزات مثالية ومقصورة رحبة وسقف بانورامى وخطوط رياضية

أطلقت «مرسيدس- بنز» سيارتها الجديدة الفئة CLA الكوبيه ذات الأبواب الأربعة لتخاطب شريحة جديدة من عملاء النجمة الفضية، حيث ترسخ الفئة CLA مفهوما جديدا يجمع بحرفية مذهلة بين المظهر الفريد من نوعه وبين الأداء العالى الاقتصادى الذى يطلق الفئة CLA على الطريق بقدرة متمكنة وواثقة. كذلك فإن مقصورة السيارة قد خرجت على كل التصورات التقليدية عن السيارة الكوبيه. ما إن تجذب السيارة CLA الجديدة أنظارك إليها حتى تنهار كل مقاومة، فهى تدعوك بثقة لخوض التحدى وتداعب ذوقك الرفيع.

تمتاز الفئة CLA بمحركات تجسد الأداء فى صورته المثالية حيث توفر كفاءة مع نسبة انبعاثات منخفضة واستهلاك اقتصادى للوقود؛ فتأتى الفئة 200 CLA بمحرك سعة 1600 سى سى ليولد قوة فائقة قدرها 156 حصانا، وعزما بقدرة 250 نيوتن/متر، ليبلغ زمن التسارع من الثبات إلى 100 كم فى 7.9 ثانية، أما 180 CLA فقد زودت بمحرك سعة 1600 سى سى أيضاًَ يولد قوة 122 حصانا وعزم دوران 200 نيوتن/متر، والتسارع يصل إلى 9.3 ثانية.. أما عن استهلاك الوقود فهو يعد النموذج المثالى للاستهلاك الاقتصادى بواسطة حزمة شاملة من تدابير أنظمة Bluefficiency ونطام ECO (Start / stop) الاقتصادى لتشغيل وإيقاف المحرك الذى يساهم فى خفض نسبة استهلاك الوقود ليصل إلى 5.4 لتر فضلا عن تقليل انبعاثات ثانى أوكسيد الكربون، كما يؤمّن المحرك المزود بناقل حركة أوتوماتيكى سباعى السرعات PLUS 7G- TRONIC قيادة سلسة على الطرقات.

تأتى الفئة CLA بطرازات متعددة لتلبية احتياجات العملاء الأكثر تفردا فقد زودت 180 CLA بالعديد من التجهيزات القياسية كعجلة القيادة والمقاعد الرياضية وشاشة عرض 5.8 بوصة وعناصر الكروم الخارجية.. أما تجهيز URBAN لطراز 180 CLA و200 CLA فيتميز بعجلة القيادة المكسوة بالجلد الطبيعى والشبكة الأمامية الماسية باللون الأسود ذات الشريحة الفضية، هذا بالإضافة لنظام مساعد صف السيارة الفعال، كما تم تزويد 200 CLA URBAN بسقف بانورامى متحرك ونظام إضاءة BI-XENON.. أما لعاشقى التميز والتصميم الأكثر جراءة فقد زودت الفئه CLA بخط تجهيز AMG الرياضى حيث تمتاز ALC 200 AMG SPORT بشبكة أمامية ماسية باللون الفضى ونظام صوتيات HARMAN

KARDON، بالإضافة للخط التجهيزى AMG، أما CLA 200 AMG EXCLUSIVE فقد تم إضافة الإضاءة الداخلية الخافتة وكاميرا خلفية للمساعدة على صف السيارة للباقة الليلية Night package.