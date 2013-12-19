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7 تنبيهات و«معاملة خاصة» لسيارتك فى الشتاء

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7 تنبيهات و«معاملة خاصة» لسيارتك فى الشتاء 7 تنبيهات و«معاملة خاصة» لسيارتك فى الشتاء

كتب : الوطن منذ 12 دقيقة

مع دخول فصل الشتاء، لا يهتم الكثير من أصحاب السيارات بصيانة سياراتهم، ما يعرضها لأعطال مفاجئة لأسباب بسيطة؛ لذلك يجب على مالك السيارة اتباع بعض النصائح والإرشادات للمحافظة على سيارته خلال فصل الشتاء، خصوصا فى ظل ما تشهده حاليا من انخفاض شديد فى درجات الحرارة:

1- تسخين السيارة:

يجب على قائد السيارة تسخين سيارته لبضع دقائق، سواء للموديلات القديمة أو الحديثة، بالرغم من أن السيارات الحديثة لا تحتاج إلى تسخين، لكن من الأفضل تسخينها؛ لأن ذلك يؤثر بشكل مباشر على أدائها ويجعله أفضل ويحافظ على أجزاء المحرك لفترة أطول.

2- البطارية:

من الأعطال الشائعة فى فصل الشتاء تلف البطارية؛ لذلك يجب الكشف عليها عند دخول فصل الشتاء وصيانتها فى مركز متخصص. وبالنسبة للسيارات المركونة لفترات طويلة يجب تشغيل السيارة كل عدة أيام حتى لا تفقد شحنها.

3- إطارات السيارة:

يجب الكشف على إطارات السيارة كل بضعة أيام بحيث يكون ضغط الهواء مناسبا لأجواء الشتاء، ويجب أن تكون حالة الإطارات جيدة، وإذا كانت متآكلة يجب تغييرها على الفور للحد من الحوادث والمساعدة فى التوقف بشكل سريع، خصوصا فى ظل الأمطار الكثيفة.

4- مسّاحات الزجاج:

يجب أن تعمل مساحات الزجاج بشكل جيد للمساعدة فى وضوح الرؤية فى حالة هطول الأمطار، للحماية من التعرض للحوادث.

5- فوانيس الشبورة:

تعد فوانيس الشبورة من الأجزاء المهمة التى يجب الاهتمام بها من جانب قائد السيارة؛ لأنها تساعد على وضوح الرؤية فى حال وجود شبورة كثيفة أو أمطار غزيرة، فضلا عن أنها تنبه السيارات الأخرى إلى مسار سيارتك، ما يقلل من وقوع الحوادث.

6- التكييف:

يجب تشغيل التكييف كل فترة لمدة عشر دقائق للحفاظ على الخراطيم والمواسير من تراكم الأتربة والجفاف والمحافظة على غاز الفريون من التسرب.

7- غسيل السيارة:

فى حالة تراكم الطين والأتربة أسفل السيارة يجب غسلها فى محطة للغسيل للحفاظ على السيارة من البارومة أو الصدأ.

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