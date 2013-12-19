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محامي أحمد شفيق: حكم البراءة اليوم هو "عنوان الحقيقة".. ولا أتوقع أن تطعن النيابة عليه

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محامي أحمد شفيق: حكم البراءة اليوم هو "عنوان الحقيقة".. ولا أتوقع أن تطعن النيابة عليه محامي أحمد شفيق: حكم البراءة اليوم هو "عنوان الحقيقة".. ولا أتوقع أن تطعن النيابة عليه

كتب : فاطمة النشابي منذ 44 دقيقة

قال شوقي السيد، محامي الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، إن حكم محكمة الجنايات اليوم ببراءة "شفيق" وعلاء وجمال مبارك، في قضية "أرض الطيارين"، هو عنوان الحقيقة.

وأضاف "السيد"، في اتصال هاتفي مع عمرو خليل، في "ستوديو البث المباشر"، على شاشة "cbc+2"، أن ما قام به عصام سلطان القيادي بحزب الوسط حين قدم البلاغ ضد الفريق شفيق يمثل بطولة مزيفة.

وتوقع محامي "شفيق"، ألا تطعن النيابة على الحكم الصادر اليوم.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكايمية الشرطة، برّأت أحمد شفيق، ونجلي الرئيس الأسبق، من تهمة تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين، والمعروفة إعلاميًا بقضية "أرض الطيارين".

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