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العثور على “دفاتر” تابعة لدستور 2012 داخل سيارة بالمنوفية

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العثور على “دفاتر” تابعة لدستور 2012 داخل سيارة بالمنوفية العثور على “دفاتر” تابعة لدستور 2012 داخل سيارة بالمنوفية

الدستور

قام وكيل بمعهد فتيات زنارة الإعدادى والثانوى الأزهرى بالمنوفية بتحرير محضرا بعثور نجله على دفتر مدون عليه الإستفتاء على مشروع دستور جمهورية العربية 2012 أثناء تعلقه بإحدى السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة .
> تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة تلا من عادل رياض حامد الشرقاوى 35 سنة وكيل معهد فتيات زنارة الإعدادى والثانوى الأزهرة ومقيم بذات الناحية بعثور نجله عبد الله 13 سنة طالب على دفتر مدون عليه الإستفتاء على مشروع دستور جمهورية مصر العربية 15 ديسمبر 2012 بمسلسل 15654 يحتوى على عدد 100 بطاقة إبداء رأى وعليها علامات ” موافق – غير موافق – شعار الجمهورية – شعار اللجنة العليا للإنتخابات ” غير مؤشر عليها حال تعلقه بإحدى السيارات الربع نقل بيضاء اللون القادمة من مدينة طنطا إلى مدينة شبين الكوم بطريق بابل .
> وبسؤال المبلغ قرر أنه حال تعلق نجله بإحدى السيارات تلاحظ له وجود مجموعة من الدفاتر، ملقاه على أرضية السيارة مدون عليها دستور جمهورية مصر العربية فإلتقط إحداها وبداخل الصندوق عدد 4 أجولة بها مجموعة من الدفاتر.
> وبسؤال نجله بمضمون ماجاء وأضاف بمشاهدته سيارة ملاكى زرقاء اللون يستقلها 4 أشخاص قائد السيارة، ومرافقه الأمامى ملتحيان كانت تسير خلف السيارة النقل ولم يتمكن من إلتقاط أرقامهما ، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ إجراءات النشر بأوصاف السيارتين .

وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة رقم 6227 إدارى مركز تلا لسنة 2013، وجارى العرض على النيابة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بإستكمال الفحص والتحرى حول الواقعة .

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