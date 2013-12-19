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وزير التخطيط: راتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أقل من الحد الأقصى للأجور

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وزير التخطيط: راتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أقل من الحد الأقصى للأجور وزير التخطيط: راتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أقل من الحد الأقصى للأجور
نحتاج لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 50 مليار دولار سنويا للنهوض بالاقتصاد

كتب : فاطمة النشابي منذ 4 دقائق

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن معدل النمو لم يتجاوز 2 % بعد ثورة 25 يناير.

وأضاف العربي، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري"، على شاشة "العربية الحدث"، أن تحتاج لمعدل نمو بنسبة 7 %، موضحا، "أننا نحتاج لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 50 مليار دولار سنويًا للنهوض بالاقتصاد، بالإضافة إلى 850 ألف فرصة عمل سنويًا لاستيعاب سوق العمل، وهو التحدي الأكبر للحكومة الحالية والقادمة".

وتابع: "عدلنا في الموازنة العامة للدولة بزيادة الإنفاق العام إلى29.7 مليار جنيه، و59 ألف وحدة سكنية موزعة على أنحاء الجمهورية سيتم إنشاؤها قريبا". وقال العربي، إنه جار التخطيط لتوفير سكن بديل لمواطني العشوائيات الفقيرة، مضيفا، "عجز الموازنة وصل في 30 يونيو هذا العام إلى 240 مليار جنيه".

وأوضح أن الوزارة، تسعى إلى تقليل عجز الموازنة إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي، لافتا إلى أنه من المقرر إضافة 600 أتوبيس لأسطول هيئة النقل العام قريبًا. وأكد أن قرض صندوق النقد الدولي "ليس على أجندتنا الحالية"، مشددا على أن دعم والكويت والإمارات لمصر جعل غير مهتمة بالاقتراض من صندوق النقد.

وتابع: "بدءا من يناير المقبل سيصل إجمالي ما يحصل عليه أقل عامل في الحكومة إلى 1200 جنيه، والمفاوضات جارية مع أصحاب الأعمال لوضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص".

واستطرد: "المفاوضات جارية مع أصحاب الأعمال لوضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، وراتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أقل من الحد الأقصى للأجور ولا يزيد عن 42 ألف جنيه".

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