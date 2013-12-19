جهزة محافظة الجيزة تحبط محاولة إقامة عقار دون ترخيص

تكثيف لمرور لوقف أي أعمال غير قانونية.. والمحافظ: إجراءات رادعة في انتظار المخالفين

كتب : محمد الأبنودي منذ 4 دقائق

أحبطت أجهزة محافظة الجيزة وإدارة شرطة المرافق، محاولة أحد ملاك العقارات، بناء قطعة أرض بحارة سيدي قداح، من شارع البحر الأعظم. أحضر مالك قطعة الأرض، يدعى أحمد سيد لقمان، حفارا كبيرا وسيارة نقل حمولة 16 م،3 وشرع في حفر قطعة الأرض البالغة مساحتها 1063 مترا، إلا أن أجهزة حي جنوب الجيزة وشرطة المرافق أوقفت أعمال الحفر في الوقت المناسب، وتحفظت على الحفار والسيارة وتم تحرير محاضر لمالك الأرض والمقاول المنفذ وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.

كلف الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء بتشكيل لجان متابعة للمرور على نطاق الحي ورصد أي محاولات لحفر مواقع؛ تمهيدا لبناء عقارات والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وصدور كافة التراخيص من الجهات المعنية؛ حفاظا على أي عقارات أخرى مجاورة وحتى لا تتكرر واقعة عقار فيصل، مشددا على أنه في حالة أي تراخٍ عن تنفيذ هذه التعليمات سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال أي مسئول أيا كان موقعه.

وأضاف عبد الرحمن، أن المحافظة تدرس حاليا، فرض غرامات مالية على أصحاب الحفارات التي يتم احتجازها خلال أعمال الحفر غير المرخصة، بوصفهم مشاركين في العمل المخالف.

وقال تيسير عبدالفتاح رئيس حي جنوب الجيزة، إنه تلاحظ قيام أحد المواطنين فجرا بالشروع في أعمال حفر تمهيدا لبناء برج سكني، وتم تشكيل حملة برئاسة العميد أشرف حلمي مدير إدارة شرطة المرافق، والعميد رمزي إبراهيم مأمور قسم الجيزة، وتم إيقاف الأعمال قبل أن تتأثر العقارات المجاورة، وتم التحفظ على المعدات من حفار وسيارة نقل وإحالة صاحب قطعة الأرض والمقاول إلى النيابة العامة، وأضاف أن صاحب العقار يملك العديد من العقارات بالمنطقة وحاول هدمها لإقامة أبراج سكنية. وأكد أن الحي يقوم بالتنسيق مع شركتي الكهرباء والمياه؛ لقطع المرافق عن أي عقارات يتم بناؤها بدون ترخيص.