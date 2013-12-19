أوليمبك شاطبة يحتفل بخروجه من الكأس أمام ريال مدريد

(إفي) - حضر لاعبو فريق أوليمبيك شاطبة الإسباني عشاء حافلا قاموا فيه بتناول الشراب والرقص، رغم خروجهم من الدور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا بعد خسارتهم أمام ريال مدريد بهدفين دون رد.

ونقلت صحيفة (ماركا) الإسبانية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس شريطا مصورا يظهر فيه لاعبو شاطبة وهم يتناولون المشروبات الكحولية ويرقصون وهم في حالة مزاجية رائعة دون الاكتراث بالهزيمة.

وردد لاعبو شاطبة في هذا الشريط كلمات أغنية "Dont worry, be happy"، علما بأنهم ذهبوا فور انتهاء لقائهم أمام الملكي لتناول العشاء في أحد مطاعم مدريد.

يشار إلى أن شاطبة يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإسباني وينتمي إلى إقليم فالنسيا (بشرقي إسبانيا)، وكانت حافلته قد ضلت الطريق أول أمس لدى وصولا إلى العاصمة مدريد ولم تتمكن من الوصول إلى الفندق الذي تقيم فيه سوى بمساعدة مجموعة من عناصر الشرطة.