قصف جديد يستهدف “درعا” السورية

تعرضت أحياء في مدينة درعا جنوبي سوريا إلى قصف مدفعي،اليوم الخميس، في حين استمرت معاناة الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب بعد أيام من القصف بالبراميل المتفجرة.

وذكر “اتحاد تنسيقيات الثورة” أن رجلًا وابنته قتلا بقصف تعرضت له بلدة إنخل في درعا في حين قصفت منطقة الشيخ مسكين من اللواء 82 في المحافظة بحسب ما جاء بسكاي نيوز عربيه.

وفي دمشق، قالت “شبكة سوريا مباشر” المعارضة إن الجيش الحر استهدف نقاط تجمع القوات الحكومية على أطراف القابون بقصف مدفعي.

وفي هذه الأثناء، أعلنت المعارضة السورية الأحياء التي تسيطر عليها في حلب “مناطق منكوبة” بعد أربعة أيام متواصلة من القصف بالبراميل المتفجرة وسقوط عشرات القتلى.

> وقال ما يعرف بـ “مجلس محافظة حلب الحرة”، الذي يدير المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، في بيان نشره على موقعه على الإنترنت “إن هذه المناطق منكوبة بكل المعايير الإنسانية”.

وقد حمل المجلس المسؤولية تجاه ما يجري في حلب إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة و منظماتها منددا بالسكوت عن “الجرائم البشعة التي يرتكبها بحق المدنيين العزل”.

وتشهد أحياء حلب التي تخضع لسيطرة المعارضة منذ 4 أيام قصفا متواصلا بالبراميل المتفجرة لمحاولة تضييق الخناق على مقاتلي المعارضة، ما أسفر عن مقتل 135 شخصا حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشارت منظمة “أطباء بلا حدود” إلى اكتظاظ في مشافي المدينة التي تفتقر إلى تجهيزات وأدوية.