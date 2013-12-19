مصر للطيران للصيانة تجتاز تفتيش الـ ” EASA”

حصلت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على تجديد شهادة اعتماد الوكالة الاوروبية لسلامة الطيران “الإيازا” مما يُمكن الشركة من استمرار تقديم الخدمة الفنية لطرازات مصر للطيران المختلفة و توسيع نطاق الخدمة المقدمة لشركات الطيران. صرح بذلك الطيار حسام كمال رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، أضاف أن حصول واحدة من شركات مصرللطيران علي هذه الشهادة الدولية في هذه الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد يعكس قدرة الشركة الوطنية علي مواصلة النجاح، كما تساهم هذه الإعتمادات الدولية في جذب المزيد من شركات الطيران الأجنبية والعربية لتقديم الخدمة الفنية لطائراتهم داخل هناجر مصرللطيران .

من جانبه صرح المهندس هشام ناصر رئيس الشركة مصر للطيران للصيانة أن مفتشى سلطة الطيران المدنى الأوروبى قاموا بعمل مراجعة كاملة على أنشطة الشركة ومنشآتها من صيانة يومية و دورية لورش العمرات والمحركات والمخازن وكافة المواقع المختلفة بالشركة، كما شمل التفتيش الاطلاع على جميع الأنشطة والإجراءات المطبقة لتقييم مدى تطابقها مع التشريعات الملزمة لشركات عمرة وصيانة الطائرات وكذلك كفاءة الأطقم الفنية من حيث إستيعاب القواعد المنظمة والمهام الفنية المحددة للقيام بعملهم.

وأضاف المهندس محمد سامي مدير عام الإدارة العامة لتوكيد الجودة أن نتائج التفتيش جاءت إيجابية حيث أشاد المفتشون بإمكانيات الشركة ومدى التزام العاملين بها والتوافق مع متطلبات السلامة والجودة والتشريعات الدولية.