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النائب العام اللبناني يستمع لشهادة وزير المالية حول اتهامات متبادلة بالفساد مع وزير مستقيل

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النائب العام اللبناني يستمع لشهادة وزير المالية حول اتهامات متبادلة بالفساد مع وزير مستقيل النائب العام اللبناني يستمع لشهادة وزير المالية حول اتهامات متبادلة بالفساد مع وزير مستقيل

 استمع النائب العام المالي اللبناني القاضي على إبراهيم إلى شهادة وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي حول السجال الذي حصل بينه وبين الوزير غازي العريضي.

وكان الوزيران قد تبادلا الاتهامات بما فيها اتهامات بالفساد، إثر غرق مناطق حيوية في مدينة بيروت بالسيول منذ عدة أسابيع.

على صعيد آخر.. أرسل وزير المالية اللبناني إلى الرئاسة اللبناني ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء وإلى جميع الوزراء والهيئات الرقابية، ورئيسي لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل النيابيتين، النسخ التجريبية من “الدليل الخاص بالصفقات العامة” ومن “دفاتر الشروط النموذجية لإجراء المناقصات أو استدراج عروض للأشغال ولاختيار الاستشاريين ولتوريد السلع واللوازم وتأمين الخدمات ذات الصلة”.

وقال الصفدي إن وزارة المالية تخص موضوع إدارة الصفقات العامة بمعناه الواسع، اهتمامها وعنايتها، في إطار رؤيتها لإصلاح المالية العامة وانسجاما مع توجهاتها لترشيد الإنفاق وزيادة فاعلية المال العام”.

وشدد على أن “اعتماد هذه الوثائق من شأنه أن يعزز مصدقية الدولة اللبنانية حيال القطاع الخاص والمجتمع الدولي، ويجعل من نظام المناقصات اللبناني صالحا للاستخدام في برامج التمويل الدولي”، لافتا إلى أن “لبنان هو واحد من البلدان القليلة التي لم تعتمد لحينه دليلا مرجعيا وطنيا ودفاتر شروط نموذجية”.

أ ش أ

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