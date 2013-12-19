محافظ دمياط يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لبحث مراحل تنفيذ امتداد طريق رأس البر الجديد

كتب : سهاد الخضري منذ 41 دقيقة

عقد اللواء محمد عبد اللطيف منصور، محافظ دمياط، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال امتداد طريق رأس البر بالبر الغربي، من الكوبري المعدني وحتى هويس دمياط، بطول 2.7 كيلو متر.

وبحث المحافظ الموقف التنفيذي لأعمال الطريق مع مدير الري والطرق والكهرباء وشركة النيل للطرق، ووجه باستغلال فترات استقرار المناخ للإسراع في تنفيذ المشروعات وتجنب المعوقات وتغطية المسقى المجاور للطريق بالقطر والمواصفات القياسية والفنية مواءمةً مع أحمال الطريق، مؤكدًا على استمرار خط المياه أسفل الطريق مع مراعاة الشكل الحضاري لتنسيق الخدمات بالطريق.