أخبار عاجلة

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب -
نقيب المأذونين يكشف أغرب حالة طلاق لزوجة انفصلت بسبب "صباح الخير" -
فيديو| إبراهيم حسن: «التوفيق حالفنا أمام إنبي فانتصرنا.. عكس المقاصة» -
بالفيديو.. مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «ده أنا قرفان قرف» -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر -
التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة -
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

محافظ دمياط يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لبحث مراحل تنفيذ امتداد طريق رأس البر الجديد

Google+ Print
محافظ دمياط يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لبحث مراحل تنفيذ امتداد طريق رأس البر الجديد محافظ دمياط يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لبحث مراحل تنفيذ امتداد طريق رأس البر الجديد

كتب : سهاد الخضري منذ 41 دقيقة

عقد اللواء محمد عبد اللطيف منصور، محافظ دمياط، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال امتداد طريق رأس البر بالبر الغربي، من الكوبري المعدني وحتى هويس دمياط، بطول 2.7 كيلو متر.

وبحث المحافظ الموقف التنفيذي لأعمال الطريق مع مدير الري والطرق والكهرباء وشركة النيل للطرق، ووجه باستغلال فترات استقرار المناخ للإسراع في تنفيذ المشروعات وتجنب المعوقات وتغطية المسقى المجاور للطريق بالقطر والمواصفات القياسية والفنية مواءمةً مع أحمال الطريق، مؤكدًا على استمرار خط المياه أسفل الطريق مع مراعاة الشكل الحضاري لتنسيق الخدمات بالطريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب