تقارير - غرامة 500 ألف دولار على الأهلي بسبب الشماريخ

أكدت تقارير صحفية مغربية فرض لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي غرامة على الأهلي قدرها 500 ألف دولار بسبب إلقاء جماهيره للشماريخ داخل ملعب مراكش خلال مباراة مونتيري في كأس العالم للاندية.

وقامت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ملعب مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بإلقاء الشماريخ، ما اضطر حكم المباراة لإيقافها.

العقوبة تشكل نصف المقابل المالي الذي سيحصل عليه بطل إفريقيا نظير مشاركته في مونديال الأندية.

وحصل المارد الأحمر على المركز السادس بعد الخسارة أمام جوانزو الصيني بهدفين دون رد ومونتيري المكسيكي بنتيجة 5-1.