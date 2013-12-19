محافظ القليوبية: يطالب بتوفير الطرق البديلة خلال تطوير ميدان المؤسسة

كلف المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، صباح اليوم الخميس، اللواء حسن ناجى رئيس مدينة شبرا الخيمة بتوفير الإضاءة اللازمة البديلة عن أعمده الإنارة، بعد أن قام حى شبرا برفع عدد من أعمده الإنارة من الجزيرة الوسطى بميدان المؤسسة بعد أن تسلمت شركة المقاولون العرب الموقع للبدء فى إعمال التطوير.

كما أمر عبد الظاهر، مديرية الطرق والكبارى برصف وتمهيد الطرق البديلة لمداخل ومخارج مدينة شبرا بعد غلق الطرق الرئيسية، والتى ستشهد التطوير خلال الفترة القادمة.

وأضاف محافظ القليوبية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، صباح الخميس، أن الإدارة العامة لمرور القليوبية بقياده العميد محمود شحاتة مدير مرور القليوبية تعد خطة مرورية جديدة مؤقتة لميدان المؤسسة خلال أعمال تطوير وتجميل تلك المناطق سيؤدى ذلك لانسيابية فى حركة المرور وعندها سيشعر المواطن بالرضاء والسعادة، فضلاً عن تحقق المظهر الحضارى والجمالى لتلك المناطق.

وأوضح عبد الظاهر، أن مدينة شبرا الخيمة هى همزة الوصل بين القليوبية والقاهرة عانت من بعض الفوضى والاختناق المرور منذ سنوات، مؤكداً أن الميدان سيصبح من أجمل ميادين مصر فى خلال ميعاد أقصاه 170 يوما، وهو الوقت الذى تم تحديده مع اللجنة المنوطة بأعمال التطوير بعضوية أ.د.أسامة عقيل المهندس الاستشارى الدولى، ووزارة الإسكان، وشركات المقاولون العرب، وحسن علام، ومديرية الطرق بالقليوبية.

وأضاف محافظ القليوبية، أن المشروع يتضمن محاور مرورية جديدة تحقق السيولة المرورية المطلوبة، وتستوعب الكثافة المتوقعة خلال الأعوام العشر المقبلة عن طريق كبارى، وأنفاق للسيارات، وتطوير الميدان، ومداخله، بدايةً من ترعة الشرقاوية على طريق مصر الإسكندرية الزراعى، وحتى ميدان المؤسسة، ومن الميدان وحتى كوبرى المظلات، وأيضاً من الميدان، وحتى كوبرى عبود، ليساهم فى حل أزمة الاختناق، والتكدس المرورى بمدخل القاهرة للوافدين، والخارجين إلى محافظات الوجه البحرى، عبر الطريق الزراعى السريع.

وتابع عبد الظاهر، أنه بدأ العد التنازلى للساعة الرقمية، بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، لتوضح بها ميعاد انتهاء مشروع تجديد ميدان المؤسسة، بعدد الأيام المتبقية لتشغيل المشروع، ويتم تحديثها يومياً، وتم وضعها فى مكان ظاهر للمواطنين، لإحاطتهم، وطمأنتهم على جدية التنفيذ، على أن يتم الافتتاح رسمياً فى احتفالات ثورة 30 يونيو، حيث بدأ العمل فعليًا بالميدان، بتكلفة 30 مليون جنيه تتحملها موازنة المحافظة.

واستكمل عبد الظاهر، أنه سيتم أيضاً عمل محور جديد يربط بين كوبرى أحمد عرابى من بدايته بكلية الزراعة، وبدايته بشارع أحمد حلمى حتى نهايته، وربطه بالطريق الدائرى، وعمل ميدان فى نهاية شارع احمد عرابى عند منطقة ام بيومى، وسيتم عمل محور موازٍ بطريق المصانع بقليوب يربط بين قليوب، والدائرى لتخفيف كثافة السيارات فى المسافة بين قليوب والدائرى"، كما تم الاتفاق مع الهيئة العامة للطرق، والكبارى لتطوير كافة المطالع، والمنازل بالطريق الدائرى فى نطاق محافظة القليوبية، وستدرس الهيئة إنشاء موقف فى منطقة قليوب، أسفل الدائرى لمنع التكدس به، وتطوير الطريق من ميدان الحادثة حتى الدائرى.