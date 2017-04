وسام هلال يطلق "سنغل" جديد مع المنتج العالمي "براين تود"

أطلق النجم الشاب وسام هلال سنغل جديد بعنوانI Want You To Know من كلمات المنتج الموسيقي العالمي براين تود، والنجم براندون دراهوس، وتوزيع براين تود وميشيل ليني في استديوهات شركه "بي تي إنترتينمنت" في هوليود كاليفورنيا ومن إنتاج شركه "بي تي إنترتينمنت"، العالمية للمنتج العالمي براين تود، تم تسجيل الصوت والمكس في استوديوهات 360 ميديا، السنغل الجديد يذاع حالياً على جميع الإذاعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

كما أن صدور السنغل الجديد"I Want You To Know"، واكبه في جميع الإذاعات العربية والعالمية حملة إعلامية ضخمة، وتتوفر الأغنية حصرياً في تطبيق "anghami" لمدة أسبوعين، وبعدها في جميع متاجر الموسيقى العالمية مثل "iTunes stores – Nokia Music stores– Amazon" وخدمة الرنات للهاتف المتحرك في جميع أنحاء العالم.

وأكد وسام هلال أنه سعيد بالتعاون مع المنتج الموسيقي براين تود، وخصوصاً بعد إصدار السنغل على الساحة الفنية وإلى جمهوره الكبير الذي اعتاد على مفاجأته.

يذكر أن السنة الجديدة ستتوج السنغل دخول وسام السوق العالمية مع حملة ترويجية في أنحاء العالم خاصة على قناة "فيفو"، التي تحمل اسم النجم وسام هلال لإطلاق الفيديو الخاص بالسنغل.

حالياً يتنقل النجم وسام هلال مع إدارة أعماله بين كاليفورنيا، دبي ومصر للانتهاء من تسجيل ٣ أغنيات جديدة، منها سنغل من إنتاج براين تود، وقد احتل وسام في الفترة الأخيرة أغلفة عدة مجلات كونه من أصغر النجوم، الذين حققوا انتشاراً واسعاً خاصاً في دول المغرب العربي ومصر.