"سيدتي نت" مع مايا وفوديل في كواليس "ستار أكاديمي"

بعد أن اقترب موعد إعلان اسم نجم "ستار أكاديمي"، وبعد أن أثبت البرنامج أنه في طليعة برامج الهواة، إذ أعلن "جوجل" أن كلمة "ستار أكاديمي" احتلت المرتبة التاسعة في البحث لدى السعوديين، اخترقت"سيدتي نت" كواليس البرايم لإطلاع القراء على ما يدور خلفها، ولينقل إليكم التحضيرات التي تجري، مع مشاركة ضيفي البرايم اليوم الفنانة مايا دياب والفنان الجزائري فوديل.

فريق العمل يعمل بكلّ قواه، من أساتذة ومنتجون ومصورون وراقصون ومهندسو صوت، ليخرجوا بنتيجة تُرضي المشاهدين، لأن البرنامج منقول مباشرة على الهواء ويعتمد السرعة في تغيير اللوحات، فيما بات مسموحاً للصحافة أن تعرف تفاصيل ما يدور قبل البرايم.

لارا حداد: ستار أكاديمي بخبر عن حالو

المديرة العامة لشركة "أنديمول"، لارا حداد، وخلال دردشة سريعة معها، قالت: "إن البرنامج هذا الموسم بخبّر عن حالو" (يتكلّم عن نفسه)، ونترك الجمهور أن يقرر إن كان البرنامج ناجحاً أم لا. لسنا نحن من يقول".

وعن إمكانية أن يكون هناك موسم عاشر، أشارت حداد إلى أن "هناك نية إن شاء الله في أن يكون هناك موسم عاشر"، كون البرنامج ناجحاً، وأظهر محرك البحث "جوجل" هذا الأمر، بعد أن علمنا أنّ كلمة "ستار أكاديمي" تحتلّ المرتبة التاسعة في قائمة اهتمام السعوديين، ما يشكّل مؤشراً إيجابياً يظهر مدى محبّة الناس ومتابعتهم للبرنامج"، كما لا يمكن أن ننسى أن محطة "سي بي سي" ساعدت في نشر البرنامج بشكل كبير في كلّ أنحاء العالم العربي.

قهوجي: إطلالة الفنان هو ما أسعى إليه

من جهته، أكد المخرج طوني قهوجي أنّ "البرنامج هذا العام امتاز وعلا بدرجات؛ وفي كلّ موسم نسعى إلى أن يكون المستوى أفضل ممّا كان قبلاً، ونعطي جرعة أكبر على صعيد الاستعراض إن كان لناحية الموسيقى أو الصوت أو نوعية الطلاب ككلّ".

ورداً على سؤال، حول أنّ الفنان يحبّ الظهور في البرنامج كونهم يتمتعون برضى المشاهدين وثقتهم، قال: "اسألوا الفنان عن رأيه، وهو ما أسعى إليه أنا في أيّ برنامج، المهم أن نضيف شيئاً ما إلى إطلالته، وألا تكون عادية، كما أسعى إلى أن يكون هناك لذة في العمل كي أقدم عملاً ناجحاً يُرضيني أولاً ويُرضي الفنّان والجميع".

ولفت قهوجي إلى أنّ "هناك استعداداً لموسم عاشر من "ستار أكاديمي". ولكن تبقى كلّ هذه الأمور ضمن القرارات الإنتاجية الخاصة بالبرنامج".

فوديل: ستار أكاديمي ناجح

الفنان الجزائري فوديل أشار في حديث لـ"سيدتي نت" إلى أنه "يتابع "ستار أكاديمي" منذ عشر سنوات، وكان يراه بنسخته الفرنسية، مشيراً إلى أنه يُشارك للمرة الثانية في ستار أكاديمي بنسخته العربية، موضحاً أنّه من محبي ومتابعي هذا البرنامج الذي يحظى بشعبية كبيرة في كلّ الوطن العربي.

وعن إمكانية اجتماعه في ديو غنائيّ مع مايا، قال: "أتمنى ذلك، فهي فنانة محبوبة وكبيرة". وختم بالقول إنه يقوم بالتحضير لألبوم جديد من المقرر أن يبصر النور في بداية فصل الصيف.

مايا لـ"سيدتي نت": منذ متى لم نتكلم؟!

الفنانة مايا دياب حضرت ليلاً حوالى التاسعة والنصف إلى مسرح بلاتيا، للتحضير لبرايم اليوم، وكان الطلاب بانتظارها، حيث من المقرّر أن تغني مع جان ومع رنا.

اللافت في الأمر أنّ مايا أينما حلّت تزرع البسمة، بفضل شخصيتها المرحة والمتواضعة، غالباً ما يُصيب الكثير من نجمات عالم الغناء. وهي عندما بدأت بالغناء مع جان، قالت له: "صدمت عندما علمت بأنّ شاباً سيشاركني أداء أغنيتي". أما جان، فقال لها: "أنا سعيد بمشاركتك الغناء".

وعندما أتى دور رنا للغناء أبدت رنا دهشتها من طول قامة مايا، وحاولت قدر المستطاع القفز لتصبح بمستوى تلك القامة؛ فما كان من مايا إلا أن قالت لها: "الكعب الذي أرتديه اليوم لا شيء أمام الكعب الذي سأرتديه في البرايم".

وعندما حاولت "سيدتي نت" الاقتراب من مايا لإجراء مقابلة معها، قالت ممازحة: "منذ متى لم نتكلم أنا وأنتم "سيدتي نت"، هل مضى أكثر من 24 ساعة لم نرَ فيها بعضنا البعض، تريدون ملاحقتي حينما آكل وأشرب؟".

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