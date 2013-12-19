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أفضل ثنائي تلفزيوني في هوليوود لعام 2013

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أفضل ثنائي تلفزيوني في هوليوود لعام 2013 أفضل ثنائي تلفزيوني في هوليوود لعام 2013

لمع نجم ممثلي هوليوود هذه السنة في سماء السينما العالمية، فكانوا نجوماً مبدعين في مسلسلاتهم وأفلامهم الرومانسية والدرامية وغيرها.

وقد تميّزت أفلام هذه السنة بالعديد من الثنائيات التلفزيونية الناجحة في عالم التمثيل والمسرح، فكان أبرزها أفلام Castle، Vampire Diaries، Grey’s Anatomy وغيرها من المسلسلات والأفلام الدرامية والرومانسية، التي حازت على أصوات جماهيرية كثيرة، بفضل ثنائياتها.

وقبل أن نودّع عام 2013، أحببنا أن نعرض لكم مجموعة من أبرز الثنائيات التلفزيونية في هوليوود، لتختاروا الثنائي التلفزيوني الأفضل لكم لعام 2013.

تابعوا الصور، واختاروا نجومكم المفضلين، والثنائي التلفزيوني الأجمل والأفضل في هوليوود لعام 2013.

 

تعرفوا على ثنائيات النجوم الأكثر شهرةً في العالم!

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