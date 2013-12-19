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هكذا ارتدت النجمات اللون الأبرز في 2013

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هكذا ارتدت النجمات اللون الأبرز في 2013 هكذا ارتدت النجمات اللون الأبرز في 2013

يلعب اختيار شركة "بانتون" المختصة بالألوان للون العام دوراً هاماً في انتشار ذلك اللون في جميع المجالات، فنشاهده يكتسح منصات العروض العالمية، ويتكرر بشكل كبير في إطلالات النجمات.
في عام 2013، وقع الاختيار على اللون الأخضر الزمردي، فكان من أكثر الألوان ظهوراً على السجادة الحمراء، حيث تكرر ظهوره في فساتين السهرات الطويلة كاختيار النجمة المميزة Katy Perry بفستان من تصميم Giambattista Valli، والممثلة الأنيقة Helen Mirren بفستان من ايلي صعب، وقد ظهر كذلك في فساتين الكوكتيل القصيرة كما في إطلالة كل من: Zhang Ziyi، وGinnifer Goodwin، وNicole Kidman، والمغنية الشابة Taylor Swift.
لم يقتصر ظهور اللون الأخضر على أزياء النجمات، فقد كان بارزاً في المجوهرات البراقة أيضاً، إذ زين إطلالات النجمات على السجادة الحمراء، حيث تألقت Sofia Vergara بأقراط زمردية رائعة مع فستانها الأحمر الجميل، بينما اختارت Christina Hendricks مجوهرات زمردية لتضيف بريقاً خاصاً إلى إطلالتها بفستان أسود ناعم في حفل "Emmys".
شاهدي في الصور كيف اختارت النجمات اللون الأخضر الزمردي لأناقتهن على السجادة الحمراء، واكتشفي معنا لون العام المقبل بظهوره على منصات العروض المختلفة.

هكذا ظهر لون العام 2014 على منصات العروض لهذا الموسم

 

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