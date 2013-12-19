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تعرفي على صور الحملة الإعلانية لأزياء الصيف من "Burberry"

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تعرفي على صور الحملة الإعلانية لأزياء الصيف من "Burberry" تعرفي على صور الحملة الإعلانية لأزياء الصيف من "Burberry"

جمعت دار "Burberry" في حملتها الإعلانية الجديدة لربيع وصيف 2014 عدداً من الوجوه البريطانية الشابة في مجال التمثيل والموسيقى.
يظهر في الصور الممثل Jamie Campbell Bower الذي ظهر في عدة أفلام، منها: "Mortal Instruments"، و"Twilight"، و"Harry Potter"، إلى جانب عارضة الأزياء Malaika Firth التي شوهدت سابقاً في صور الحملة الإعلانية لـ "Prada"، كما كانت إحدى عارضات "Victoria’s Secret" مؤخراً.
ويعتقد المدير الإبداعي للدار Christopher Bailey أن ظهور هذه الوجوه الشابة في صور الحملة الإعلانية لموسم الصيف يعزز سمعة الدار في اكتشاف ودعم المواهب البريطانية الشابة.

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