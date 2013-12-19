الجلد أبرز صيحة في مجموعات ما قبل خريف 2014

لم تخل مجموعة من المجموعات المخصّصة لموسم ما قبل خريف 2014، من لمسات الجلد الغنية. حيث لم يتوان المصممون عن إدخال هذا النسيج في أزيائهم أو إكسسواراتهم، حتى اتسمت الإطلالات برصانة وجدية لا مثيل لهما. وعلى الرغم من أن الجلد من الأقمشة السميكة، لم تفتقد الأزياء التي زيّنها هذا القماش لإحساس الأنوثة المرهفة، إذ حرص المصممون على الدمج بين قساوة الجلد وأنوثة التصاميم في إطلالات أنيقة ومبهرة. كما كان للألوان المختارة إضافاتها أيضاً. فبعيداً عن كلاسيكية الأسود المرافقة بشكل شبه دائم للجلد، رأينا الجلد باللون البرتقالي كما ظهر في عروض أليس أند أوليفيا Alice+Olivia، وبالأخضر الداكن في مجموعة "بيربري برورسوم" Burberry Prorsum، وبتدرجات الأحمر الجريئة لدى "نارسيزو رودريغيز" Narciso Rodriguez و "إمبوريو أرماني" Emporio Armani... وهكذا استطاع قماش الجلد أن يتصدّر لائحة الأقمشة المستخدمة لموسم ما قبل خريف 2014.

إليك أبرز ما قدمه المصممون لهذا الموسم، فما رأيك بتصاميمهم؟

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