أخبار عاجلة

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب -
نقيب المأذونين يكشف أغرب حالة طلاق لزوجة انفصلت بسبب "صباح الخير" -
فيديو| إبراهيم حسن: «التوفيق حالفنا أمام إنبي فانتصرنا.. عكس المقاصة» -
بالفيديو.. مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «ده أنا قرفان قرف» -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر -
التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة -
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

الجلد أبرز صيحة في مجموعات ما قبل خريف 2014

Google+ Print
الجلد أبرز صيحة في مجموعات ما قبل خريف 2014 الجلد أبرز صيحة في مجموعات ما قبل خريف 2014

لم تخل مجموعة من المجموعات المخصّصة لموسم ما قبل خريف 2014، من لمسات الجلد الغنية. حيث لم يتوان المصممون عن إدخال هذا النسيج في أزيائهم أو إكسسواراتهم، حتى اتسمت الإطلالات برصانة وجدية لا مثيل لهما. وعلى الرغم من أن الجلد من الأقمشة السميكة، لم تفتقد الأزياء التي زيّنها هذا القماش لإحساس الأنوثة المرهفة، إذ حرص المصممون على الدمج بين قساوة الجلد وأنوثة التصاميم في إطلالات أنيقة ومبهرة. كما كان للألوان المختارة إضافاتها أيضاً. فبعيداً عن كلاسيكية الأسود المرافقة بشكل شبه دائم للجلد، رأينا الجلد باللون البرتقالي كما ظهر في عروض أليس أند أوليفيا Alice+Olivia، وبالأخضر الداكن في مجموعة "بيربري برورسوم" Burberry Prorsum، وبتدرجات الأحمر الجريئة لدى "نارسيزو رودريغيز" Narciso Rodriguez و "إمبوريو أرماني" Emporio Armani... وهكذا استطاع قماش الجلد أن يتصدّر لائحة الأقمشة المستخدمة لموسم ما قبل خريف 2014.
إليك أبرز ما قدمه المصممون لهذا الموسم، فما رأيك بتصاميمهم؟

 

سيعجبك أيضاً:

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي