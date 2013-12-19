سيارة أسطوانات بوتاجاز تقتحم مزلقان جرجا بسوهاج دون إصابات

اصطدمت سيارة محملة بالبوتاجاز ببوابة مزلقان محطة سكة حديد مزاتا غرب جرجا بسوهاج وفرت هاربة مما تسببت في تحطيمها ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مديرأمن سوهاج من مركز شرطة جرجا بورود بلاغ من صبري محمد زيدان سن 47 ملاحظ تشغيل محطة سكة حديد مزاتا غرب بجرجا باصطدام السيارة رقم 30287 نقل سوهاج محملة بإسطوانات البوتاجاز ببوابة مزلقان المحطة مما نتج عنه تحطمها ولاذت بالفرار.

ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات وقام المختصون بهيئة السكة الحديد بإصلاح العطل وتركيب عمود الغلق وإعادة تشغيل المزلقان تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتصرف.