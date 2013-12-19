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"سنة المصير".. حوارات جديدة لهيكل على قناة cbc

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"سنة المصير".. حوارات جديدة لهيكل على قناة cbc "سنة المصير".. حوارات جديدة لهيكل على قناة cbc

كتب : فاطمة النشابي منذ 3 دقائق

يواصل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، سلسلة حواراته الممتدة مع لميس الحديدي " أين؟ ومصر إلى أين؟"، على قناة cbc، من خلال ثلاث حلقات جديدة تحت عنوان "2014 سنة المصير".

وتنطلق أولى هذه الحلقات في تمام العاشرة مساء الغد، وتتواصل أسبوعيا في الموعد ذاته.

ويستشرف هيكل في الحلقات ملامح 2014، ولماذا يعتبرها سنة المصير، ليس في مصر فقط، بل في الشرق الأوسط والعالم، ولماذا يتوقع أنها السنة التي ستكون بداية لتغييرات كبرى، تحدد شكل وموازين القوى في المنطقة والعالم لعقود قادمة.

ويكشف الكاتب الكبير في هذه الحلقات معلومات جديدة حول الموقف في مصر ودول الخليج والدول العربية التي شهدت ثورات وقلاقل، كما يكشف تفاصيل ما دار في لقاءاته بأطراف سياسية مصرية وعربية ودولية خلال الاشهر القليلة الماضية حول مستقبل المنطقة.

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