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وزير التموين: لن نصدر الأرز و«مكرونة الجيش» تسد العجز

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وزير التموين: لن نصدر الأرز و«مكرونة الجيش» تسد العجز وزير التموين: لن نصدر الأرز و«مكرونة الجيش» تسد العجز
أبوشادى: الوزارة تتسلم «أرز البطاقات» بدلاً من الشركات لضمان جودته

كتب : وائل سعد منذ 35 دقيقة

قال الدكتور محمد أبوشادى، وزير والتجارة الداخلية، إن قرار وقف تصدير الأرز المصرى للخارج لا رجعة فيه، لضمان توفير احتياجات السوق المحلية والحد من ارتفاع الأسعار واستيفاء حصص البطاقات التموينية من الأرز والبالغة مليوناً و400 ألف طن سنوياً. وأضاف «أبوشادى»، خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات وتجار وموردّى الأرز التموينى، أمس، أن اجتماع مجلس المحافظين الأخير أكد ضرورة وقف تصدير الأرز لأنه فى صالح المواطن المصرى، وخصوصاً محدودى الدخل، لحمايتهم من ارتفاع الأسعار.

وأوضح أنه يجرى حالياً دراسة تعديل شروط توريد الأرز التموينى بحيث تقل نسبة «الكسر» به إلى 5% بدلاً من 12%، إضافة إلى قيام وزارة التموين بتسلم الأرز التموينى المورد بدلاً من الشركات للتأكد من جودته، بالإضافة لتجويد أكياس التعبئة، وتوزيع أرز تموينى جيد على 18 مليوناً و200 ألف بطاقة شهرياً. وأعلن الوزير أنه فى حالة توريد التجار أرزاً تموينياً غير جيد فستتم الاستعانة بـ«مكرونة» من إنتاج القوات المسلحة، بدلاً منه، بعد موافقة الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الذى أكد حرصه على حماية محدودى الدخل.

وطالب «أبوشادى» بعقد بروتوكول بين غرفة الحبوب ووزارة التموين لتكون الغرفة مسئولة عن توريد أرز جيد لهيئة السلع التموينية، ووضع الشروط والعقوبات فى حالة مخالفة بنود العقد، فيما أشاد التجار والموردون بقرار وقف تصدير الأرز.

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