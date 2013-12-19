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مجمع البحوث الإسلامية يبحث فى اجتماعه القادم إقالة الدكتور يوسف القرضاوي

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مجمع البحوث الإسلامية يبحث فى اجتماعه القادم إقالة الدكتور يوسف القرضاوي مجمع البحوث الإسلامية يبحث فى اجتماعه القادم إقالة الدكتور يوسف القرضاوي

الدكتور يوسف القرضاوي

يبحث مجمع البحوث الإسلامية بالازهر الشريف في اجتماعه الدوري القادم مجموعة من الطلبات المقدمة لإقالة الدكتور يوسف القرضاوي من عضوية مجمع البحوث.
> وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قد أعلنت فى اجتماعها الأخير قبول استقالة الدكتور القرضاوى من عضوية الهيئة نظرا لاساءته للازهر وللامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.ومن المقرر عقد اجتماع المجمع برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الاسبوع المقبل.
> يذكر أن الدكتور يوسف القرضاوى يشغل منصب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

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