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الفيتامينات و المكملات الغذائية لا تكافئ فوائد الغذاء الصحي

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الفيتامينات و المكملات الغذائية لا تكافئ فوائد الغذاء الصحي الفيتامينات و المكملات الغذائية لا تكافئ فوائد الغذاء الصحي

كتب : نادية الدكروري الأربعاء 18-12-2013 17:17

أشارت دراسات نشرت حديثاً بالدورية العلمية (Annals of Internal Medicine)، إلي أن تناول الفيتامينات و المكملات الغذائية لا تعادل فوائد الغذاء الصحي.

قال هينذر مانجيري ، خبير التغذية بالأكاديمية الأمريكية الدولية لعلوم الأغذية ، بأن الحد من مخاطر الأمراض المزمنة يتمثل في الإعتماد علي مجموعة من الأغذية الصحية التي تحوي عدداً من السعرات الحرارية اللازمة لجسم الإنسان بدلا من تناول المكملات الغذائية و الفيتامينات.

وإقترحت الدراسة مجموعة من النصائح لخطة غذائية متكاملة يومياً ؛ تبدأ بتناول الحبوب الكاملة الخالية من أو منتجات الألبان قليلة الدسم في وجبة الفطور لضمان إحتواء الوجبة علي فيتامين "دي" و "سي" . و أن تشمل الوجبه الغذائية علي كميات من الأوميجا 3 الموجودة بالمأكولات البحرية مرة إسبوعياً. و شدد الباحثون بالأكاديمية علي ضرورة تناول الفاصوليا الغنية بالألياف و حمض الفوليك.

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