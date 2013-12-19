وزير التعليم: امتحانات نصف العام تبدأ 2 يناير المقبل.. و الأجازة تنتهي 7 فبراير

أعلن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، عن موعد امتحانات النصف العام الدراسى الأول.

ومن المقرر أن تبدأ الإمتحانات يوم 2 يناير المقبل، وتنتهى يوم 23 من نفس الشهر، حيث سيكون هناك ثلاث توقفات بين الامتحانات، بسبب أعياد المسلمين والمسيحين، مضيفا إلى أن الوزارة قررت منح أيام 6 و7 و8 يناير المقبل إجازة بمناسبة عيد الميلاد ، ويومي 14 و15، بسبب الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، ويوم 16 يوم الفرز، لتحديد النتيجة ، ثم تستكمل يومى 17 و18، وتتوقف يوم 19 لأخ مرة بسبب عيد الغطاس.

و من المقرر أن تبدأ الأجازة يوم 24 يناير المقبل ، على ان يبدأ الفصل الدراسي الثاني في السابع من فبراير.

و أشار “أبو النصر”، خلال لقاء تليفزيونى لبرنامج “ممكن” ا، على قناة CBC، إلى إزالة 30% من الحشو والتكرار داخل المواد والاعتماد على مخاطبة العقول، قبل بدء طباعة الكتب الدراسية للعام الدراسى 2014 – 2015 من الصف الأول الابتدائى حتى الصف الثالث الثانوى.