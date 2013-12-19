"فيستاس" الدنماركية تبرم صفقة كبرى لتصنيع توربينات رياح لشركة إينل

قالت شركة فيستاس الدنماركية المصنعة لتوربينات الرياح، إنها تلقت طلبا أمريكيا لتصنيع 175 توربينة رياح من شركة إينل غرين باور نورث أميركا.

وقالت الشركة، وهى أكبر مصنع لتوربينات الرياح فى العالم، إنها ستبدأ التسليم عام 2014 وحتى 2015، ولم تكشف الشركة قيمة الصفقة أمس الأربعاء.

وتولد هذه التوربينات 350 ميجاوات من الكهرباء، ويشمل الاتفاق خيارا لإينل أن تطلب 650 ميجاوات إضافية. كما يشمل توريد وتشغيل هذه التوربينات.

ولدى إينل مشروعات فى إحدى وعشرين ولاية أمريكية وإقليمين فى كندا.

وأعلنت الشركة الدنماركية، ومقرها آرهوس، تكبدها خسائر العام الماضى، بلغت 963 مليون يورو (1.29 مليار دولار)، وسرحت آلاف العمال، وبدأت إجراءات أخرى لخفض التكاليف.