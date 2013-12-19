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كيف تتعرف على شخص يعانى من غيبوبة السكر وتنقذه؟

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كيف تتعرف على شخص يعانى من غيبوبة السكر وتنقذه؟ كيف تتعرف على شخص يعانى من غيبوبة السكر وتنقذه؟

‎نتعرض كثيرا لموقف نجد فيه شخصا فاقدا الوعى بسبب إصابته بمرض السكر، ويفشل الكثيرون فى التعامل مع الشخص بسبب عدم استطاعتهم التفرقة بين غيبوبة ارتفاع السكر، وانخفاض السكر، فكيف يمكن التعرف وإنقاذ الشخص المصاب.

يقول الدكتور أحمد الجويلى صيدلى ومنسق حملة أنا صيدلى فاهم شغلى، قد يتعرض أى شخص لأن يجد زميلا أو صديقا مصابا بغيبوبة سكر، فكيف يمكن إنقاذه، إن أول خطوة لإنقاذ المريض من خلال الاتصال بالإسعاف "123".

وأضاف الجويلى خلال الفترة التى سننتظرها حتى وصول الإسعاف عليك تحديد ما إذا كان المريض يعانى من غيبوبة ارتفاع السكر أو انخفاضه، مشيرا إلى أن الحالة إذا كانت الحالة بسبب ارتفاع السكر، ستجد هناك رائحة أستيون مميزة من فم المريض بالإضافة إلى جفاف الجلد، ونبض المريض طبيعى أو بطئ.

ونصح الجويلى فى تلك الحالة أن تنتظر الإسعاف، حتى تستطيع التعامل مع المريض لأنك غالبا لن تستطيع أن تفعل له أى شىء.

وأوضح أن الغيبوبة الثانية والناتجة عن نقص السكر فى الدم، وهى الأخطر على المريض، فسيكون المريض يعانى من العرق الغزير، ونبض المريض أسرع من المعتاد، وينصح فى تلك الحالة بإعطاء المريض "ملعقة سكر طعام" أو قطعة بنبون، وحذر الجويلى من إعطاء المريض "ماء بالسكر" كما يفعل الكثيرون لأن ذلك "يسد الحلق"، إنما السكر سيذوب سريعا بالفم وسيستطيع الإفاقة بسرعة.

وقال الجويلى إذا لم تستطع لتفرقة بين النوعين قم بإعطاء المريض معلقة من السكر، حتى مجئ الإسعاف، ولا تقلق فلن تضر تلك الكمية مريض ارتفاع السكر كثيرا، مضيفا أن الأخطر إذا كان المريض يعانى من نقص السكر بالدم.

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مصر 365