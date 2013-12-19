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ناشطة بمجال المرأة: عدد المطلقات فى مصر 4 ملايين ومعظمهن فى سن الشباب

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ناشطة بمجال المرأة: عدد المطلقات فى مصر 4 ملايين ومعظمهن فى سن الشباب ناشطة بمجال المرأة: عدد المطلقات فى مصر 4 ملايين ومعظمهن فى سن الشباب

طالبت الدكتورة دعاء عبد السلام، الباحثة فى مجال علم النفس العلاجى، الناشطة فى مجال المرأة، الدولة بإجراء إحصائية جديدة لأعداد المطلقات، خاصة أن آخر إحصائية رسمية كانت فى عام 2009، ولم تصدر أية إحصائيات بهذا الشأن من وقتها.

وقالت دعاء عبد السلام، فى بيان لها، إن إحصائية 2009 كشفت عن أن عدد المطلقات فى بلغ وقتها 4 ملايين، معظمهن فى سن الشباب، فى القاهرة وحدها 900 ألف مطلقة، لافتة إلى أن الظروف التى أدت إلى مثل هذا الرقم ما زالت موجودة ومتوفرة أكثر مما كانت عليه فى العام نفسه، ما يؤكد أن الرقم الذى أنتجته إحصائية 2009 قابل لزيادة والتضاعف، مضيفة أن عدم توفر الإحصائيات يقف عائقا أمام الباحثين والباحثات لدراسة الظاهرة، ومعرفة أسبابها للحد منها أو القضاء عليها نهائيا، مطالبة صناع القرار بالاهتمام بالمشاكل الاجتماعية، التى تؤدى لمشاكل اقتصادية وسياسية مثل مشكلة المطلقات، لاسيما أن الأمر لا يكلف الدولة شيئا.

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مصر 365

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