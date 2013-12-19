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قافلة طبية برعاية شيخ الأزهر لفقراء محافظة الأقصر

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قافلة طبية برعاية شيخ الأزهر لفقراء محافظة الأقصر قافلة طبية برعاية شيخ الأزهر لفقراء محافظة الأقصر

ينظم أطباء جامعتى الأزهر وعين شمس قافلة طبية بمحافظة الأقصر يومى السبت والأحد القادمين، وذلك لإجراء الفحوص الطبية لعدد من المرضى غير القادرين بمستشفى الأقصر العام.

فى سياق متصل قال الدكتور جمال عمران مدير مستشفى الأقصر العام، إن القافلة تأتى برعاية شيخ الأزهر وزيرة الصحة، وبالتنسيق بين جامعتى الأزهر وعين شمس، وتضم جميع التخصصات.

أضاف عمران أن القافلة تقوم بإجراء الفحوصات الطبية للكشف على غير القادرين بالمجان، لجميع التخصصات المختلفة من أمراض الباطنية والقلب والأنف والأذن والعظام والأسنان والأطفال وغيرها، بالإضافة إلى إجراء عدد من العمليات الجراحية البسيطة، على أن يتم نقل عدد من الحالات الأخرى إلى القاهرة لإجراء جراحات مجانية لها.
>مشير إلى أن المستشفى العام، أنهت استعداداتها لاستقبال القافلة بتجهيز قسمى الطوارئ وعيادات الاستقبال بالأثاث والأجهزة الطبية، بخلاف الأجهزة التى سيحضرها الأطباء معهم.

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مصر 365