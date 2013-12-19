أخبار عاجلة

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب -
نقيب المأذونين يكشف أغرب حالة طلاق لزوجة انفصلت بسبب "صباح الخير" -
فيديو| إبراهيم حسن: «التوفيق حالفنا أمام إنبي فانتصرنا.. عكس المقاصة» -
بالفيديو.. مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «ده أنا قرفان قرف» -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر -
التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة -
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

حسن الترابى : الأوضاع في جوبا تؤثر سلبا على الخرطوم

Google+ Print
حسن الترابى : الأوضاع في جوبا تؤثر سلبا على الخرطوم حسن الترابى : الأوضاع في جوبا تؤثر سلبا على الخرطوم

كتب : أ.ش.أ الأربعاء 18-12-2013 22:20

قال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي في السودان حسن الترابي، إن الاضطرابات التي تشهدها بعض دول الجوار، تستدعي سياسات جديدة يجب أن تصب في توحيد الأهداف، مشيرا إلي إن الأوضاع في جوبا تؤثر سلبا على الخرطوم، باعتبار أن الجنوب موصول بالسودان ولا يمكن أن ينفصل اجتماعيا وأمنيا واقتصاديا.

وأضاف الترابي في تصريح مساء اليوم -على هامش حضوره احتفال السفارة القطرية بالخرطوم بعيدها الوطني - إن التعديل الوزاري الذي حدث مؤخرا بحكومة الخرطوم، كان من الأفضل أن يصاحبه تعديل في السياسات .

وقال أمين حزب المؤتمر الشعبي: "لا ينبغي الاهتمام بالوجوه فقط ولكن الأهم أن نهتم بالسياسات، مؤكدا إنه كان الأولى بالحكومة أن تنتهج نهجا جديدا ، وقدمت في نفس الوقت وجوها جديدة"، ورأى الترابي أنه كان يجب أن تسبق السياسات التي أعلنت حكومة الخرطوم أنها تعكف عليها، التعديلات الوزارية وذلك حتى يأتي الوزراء الجدد لينفذوا هذه السياسات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب