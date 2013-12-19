حسن الترابى : الأوضاع في جوبا تؤثر سلبا على الخرطوم

كتب : أ.ش.أ الأربعاء 18-12-2013 22:20

قال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي في السودان حسن الترابي، إن الاضطرابات التي تشهدها بعض دول الجوار، تستدعي سياسات جديدة يجب أن تصب في توحيد الأهداف، مشيرا إلي إن الأوضاع في جوبا تؤثر سلبا على الخرطوم، باعتبار أن الجنوب موصول بالسودان ولا يمكن أن ينفصل اجتماعيا وأمنيا واقتصاديا.

وأضاف الترابي في تصريح مساء اليوم -على هامش حضوره احتفال السفارة القطرية بالخرطوم بعيدها الوطني - إن التعديل الوزاري الذي حدث مؤخرا بحكومة الخرطوم، كان من الأفضل أن يصاحبه تعديل في السياسات .

وقال أمين حزب المؤتمر الشعبي: "لا ينبغي الاهتمام بالوجوه فقط ولكن الأهم أن نهتم بالسياسات، مؤكدا إنه كان الأولى بالحكومة أن تنتهج نهجا جديدا ، وقدمت في نفس الوقت وجوها جديدة"، ورأى الترابي أنه كان يجب أن تسبق السياسات التي أعلنت حكومة الخرطوم أنها تعكف عليها، التعديلات الوزارية وذلك حتى يأتي الوزراء الجدد لينفذوا هذه السياسات .