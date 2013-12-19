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علي زيدان يستقبل رئيس بعثة الأتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا

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علي زيدان يستقبل رئيس بعثة الأتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا علي زيدان يستقبل رئيس بعثة الأتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا

كتب : أ.ش.أ الأربعاء 18-12-2013 22:39

استقبل رئيس الليبية المؤقتة علي زيدان، اليوم بمقر ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، اينتي هارتكيان ، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا .

وأطلع رئيس البعثة الأوروبية، رئيس الحكومة على النشاطات التي قامت بها البعثة خلال الستة أشهر الماضية في ليبيا ، في مجال تدريب الكوادر الليبية الأمنية على برامج مراقبة وتأمين الحدود وإدارتها.

وتناول اللقاء استعراض الخطط المستقبلية التي ستقوم بها البعثة في البلاد من تدريب للكوادر في مجال مراقبة الحدود وتقديم الدعم الفني واللوجستي .

جدير بالذكر أن ليبيا كانت قد أبرمت في شهر مايو الماضي اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي للتعاون والاستفادة من خبرته في مجال مراقبة وتأمين وحماية الحدود.

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