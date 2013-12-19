أمل جديد لقطع دورة حياة الحمى الصفراء والملاريا

نشرت الـ"بى بى سى" البريطانية دراسة جديدة يقول فيها باحثون من جامعة سوانسى أن نوعا من الفطريات يمكن أن يكون المفتاح للسيطرة على البعوض.

وأن هناك فطرا يدعى ميتارهيزيوم أنيسوبلييه يعيش فى التربة ويمكنه قتل مجموعة كاملة من الحشرات والباحثين يقولون أنه يؤثر أيضا على يرقات البعوض، إذا أضيف إلى الماء، حيث تنشأ سلالاتها.

> وضرر الحشرات ينشأ من أنها تحمل أمراضا مثل الحمى الصفراء والملاريا. فوفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن الملاريا، تتسبب فى 800,000 حالة وفاة سنويا، فى جميع أنحاء العالم، ويخبر الفريق البحثى فى جامعة سوانسى من قسم العلوم الحيوية أن التجارب الأولية واعدة جدا.

حيث يقول عضو الفريق بروفيسور طارق بوت، "أن وجود هذه الفطريات فى التربة يقتل كل الحشرات، وعندما وضعت فى الماء، مع يرقات البعوض، افترستها اليرقات ثم ماتت، لكن ما يحدث عادة هو تعلق الفطريات بالحشرات المضيفة، وتتجرثم ثم تتكاثر على جسمها وبعدها تخترقها وتقتلها".

ويضيف بوت، أنه فى حالتنا هذه فإنها لا تتجرثم لكن مجرد وجودها فى القناة الهضمية للحشرة، ينشط مجموعة من الجينات وبعدها التفاعلات التى تقضى على الحشرة تماما.

نحن فى حاجة إلى مزيد من الأبحاث، وكيف يمكن إدخال الفطر مبدأيا، كما أننا نأمل أن يتم تمريره فى السلسلة البيئية من حشرة إلى أخرى.

ويقول أيضا إننا فى الماضى كنا نأمل أن يخرج الفطر ليتكاثر على جسد الحشرة وبعدها، ينتقل إلى اليرقات، ثم يسبب موتها، لكن هذا ليس مطلوبا الآن كل ما علينا فقط هو وضع الفطر.

ونأمل أن يجد البحث علاجا للسيطرة على الحشرات التى تنقل الأمراض كالحمى الصفراء والملاريا.

يقول بروفيسور بوت متألما: "هناك أكثر من 300 طفل يموتون كل ساعة فى أفريقيا بسبب الملاريا، غيرها من الأمراض التى بدأت تظهر وسببت آلاف الوفيات فى جميع أنحاء العالم، ومنها أوروبا".

ثم يستعيد الأمل قائلا: "لقد أنجزنا العديد من التجارب الواعدة جدا، ومن الرائع أننا استطعنا أن نقتل الثلاثة فصائل الرئيسية والمسئولة عن نقل أغلبية الأمراض".