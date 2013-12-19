الصين تسجل فائضا فى ميزانى الحساب الجارى والاستثمارات بالربع الثالث

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الأربعاء، تسجيل الصين فائضا فى كل من الحساب الجارى وميزان الاستثمار خلال الربع الثالث من العام الحالى.

وقالت الإدارة العامة للنقد الأجنبى فى الصين، إن هذا هو الفصل الرابع على التوالى، الذى يسجل فيه ميزانا الحساب الجارى والاستثمار فائضا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تقرير الإدارة العامة للنقد الأجنبى القول، إن ميزان الحساب الجارى الذى يقيس الفارق بين قيمة صادرات السلع والخدمات، وواردات السلع والخدمات خلال فترة زمنية، سجل خلال الربع الثالث فائضا قدره 4ر40 مليار دولار.

وسجل ميزان الاستثمار والنشاط المالى فائضا قدره 5ر80 مليار دولار، منها 2ر34 مليار دولار صافى استثمارات جديدة وصلت الصين خلال الربع الثالث من العام الحالى.

كما زادت أصول الاحتياطى الأجنبى للصين بمقدار 97 مليار دولار.

وقالت الإدارة العامة للنقد الأجنبى، إن فائض ميزان الحساب الجارى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، بلغ 8ر138 مليار دولار. فى حين بلغ فائض ميزان الاستثمار والنشاط المالى 2ر199 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وزاد احتياطى النقد الأجنبى بمقدار 6ر300 مليار دولار.