مدير عام المخدرات ل«الرياض»: التعيين ثقة غالية وحافز لبذل المزيد من الجهد

رفع مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء أحمد سعدي الزهراني بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على الثقة الملكية بمناسبة تعيينه مديراً للإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بهذه المناسبة أن هذه الثقة ستكون بمشيئة الله دافعاً له لبذل المزيد من الجهد والعمل في سبيل خدمة الدين والوطن، سائلاً الله تعالى أن يمده بالعون والتوفيق لأداء هذه الأمانة.

ويعتبر اللواء أحمد بن سعدي الزهراني ابن الإدارة العامة للمكافحة حيث التحق بها بعد حصوله على بكالوريوس علوم أمنية بامتياز من كلية الأمن الداخلي سابقاً وعمل في عدة مواقع داخل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتدرج في مواقع مختلفة حتى أصبح مديراً لإدارة مكافحة المخدرات بالقصيم بعدها عمل مديراً لإدارة المخدرات بالمنطقة الشرقية ثم مديراً للإدارة العامة لشؤون المكافحة والتحقيقات كما عمل مساعد المدير العام بالمديرية العامة لشؤون مكافحة المخدرات ومستشاراً للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.