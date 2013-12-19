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عادلة بنت عبدالله ترعى العرض الأول للفيلم الوثائقي الدرامي «السيدة نور»

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عادلة بنت عبدالله ترعى العرض الأول للفيلم الوثائقي الدرامي «السيدة نور» عادلة بنت عبدالله ترعى العرض الأول للفيلم الوثائقي الدرامي «السيدة نور»

    بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله رئيسة الجمعية للمحافظة على التراث عرض أمس فيلم الديكودراما "الأم نور" في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض والذي يروي قصة سيدة من سيدات المجتمع المكي عاشت ما بين 1920 إلى 2005 وتعتبر أول سيدة سعودية تعمل في الطوافة وخدمة الحجيج. وحضر العرض الذي يعتبر الأول للفيلم نخبة من المثقفين والكتاب إلى جانب عدد من صنّاع الفيلم.

ويرصد الفيلم في قالب وثائقي وروائي قصة السيدة "نور" ونشاطها الإنساني في خدمة زوار بيت الله وإخلاصها لذكرى زوجها الراحل وعدم زواجها من بعده لرغبتها في التفرغ لتربية أبنائها حتى تتحقق طموحات والدهم فيهم. واحتوى الفيلم الذي قاربت مدته على 35 دقيقة؛ على مشاهد بصرية جميلة أبرزت تراث مكة المكرمة كما تناولت تفاصيل حياة أسرة نور وكفاحها النبيل في الحياة.

الفيلم من بطولة هند محمد وعبدالله الجريان وريفان كنعان وفهد تقي، وإخراج إيهاب ممدوح، وتأليف الدكتورة آمال بدر الدين ابنة السيدة "نور" والتي عبرت عن سعادتها بأن يكون العرض الأول للفيلم بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز الذي اعتبرته تشريفاً وتكريماً في الوقت نفسه، وأبدت ارتياحها من حسن استقبال الحضور للفيلم "ولم أكن أتصور أن الكل سيعجب بالفيلم وسيتجاوب معه بهذا الشكل خصوصاً أن الفيلم سيرة ذاتية عن والدتي رحمها الله"، واصفة هذا العرض بأنه تتويج عظيم للإلهام الذي قادها لكتابة فيلم عن مسيرة والدتها. فيما قال مخرج الفيلم إيهاب ممدوح إنه سعيد بالنجاح الذي حققه العرض الأول للفيلم، مؤكداً بأنه سيشارك به في عدة مهرجانات إلى جانب عروض أخرى داخل المملكة بالتنسيق مع جمعية المحافظة على التراث.

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