الربيعان نائباً لوزير الداخلية.. واللواء المحرج مديراً للأمن العام

بناء على الموافقة السامية الكريمة أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية قرارات إدارية تقضي بتعيين نائب لوزير الداخلية وثلاثة مساعدين، حيث تم تكليف عبدالرحمن بن علي الربيعان نائباً لوزير الداخلية، الفريق أول سعيد

اللواء سعد الخليوي مديراً لكلية الملك فهد الأمنية

القحطاني مساعداً للوزير لشؤون العمليات، والأمير بندر المشاري مساعداً للوزير لشؤون التقنية، وعبدالله الحماد مساعداً للوزير للشؤون الإدارية. كما أصدر سموه قرارات أخرى تقضي بتعيين اللواء عثمان المحرج مديراً للأمن العام، واللواء سعد الخليوي مديراً لكلية الملك فهد الأمنية، واللواء أحمد سعدي الزهراني مديراً

اللواء أحمد الزهراني مديراً لمكافحة المخدرات

لمكافحة المخدرات، واللواء طارق الشدي مديراً لمركز المعلومات الوطني. جاء ذلك على موقع البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.