أدوية ارتفاع ضغط الدم تضعف القدرة الجنسية للرجل

توجد مجموعات كثيرة من الأدوية الخاصة بمرضى ارتفاع ضغط الدم، التى يتناولها بعض الأشخاص، فمن هذه المجموعات توجد مجموعة تحتوى على مركبات البيتا بلوكرز، وتوجد لها أضرار على صحة الإنسان.

يقول الدكتور محمد إمبابى استشارى أمراض الذكورة والعقم إن تناول أدوية الضغط التى تحتوى على بيتا بلوكرز مثبتات مستقبلات البيتا، تؤدى إلى ضعف القدرة الجنسية عند الرجل، لأنها تعمل على توسيع الدورة الدموية فى المنطقة التى توجد ما بين التقاء الشرايين والأوردة، فينتج عنها أن الأوردة يحدث لها تمدد فى كثير من الأماكن، لكن الأوردة المتواجدة فى العضو الذكرى للرجل هى أكثر الأماكن تأثرا، فيتسبب ذلك أن الدم لا يتم حجزه داخل العضو الذكرى بصورة طبيعية فبالتالى يؤدى إلى عدم حدوث صلابة فى الانتصاب.

ويضيف استشارى أمراض الذكورة والعقم أن هناك بعض الأشخاص يتناولون الأدوية التى تحتوى على مركبات البيتا، لكن لا تؤثر عليهم ولا تحدث أى مضاعفات لأنهم يتناولون بعض المنشطات التى تعمل زيادة القدرة الجنسية عند الرجل لفترة قصيرة، ثم بعد ذلك تؤثر مركبات البيتا وتؤدى إلى حدوث مضاعفات.

يوضح الطبيب أن هناك بعض الأشخاص الذين يتناولون أدوية ارتفاع ضغط الدم التى تحتوى على البيتا ولا يستطيعون إيقافها نظرا لأهميتها على صحة المريض، ففى حالة حدوث مضاعفات لتناولها للتغلب عليها يتم حقن موضعى داخل العضو الذكرى أو إعطاء مواد منشطة، إذا لم تتم الاستجابة لها يتم التدخل الجراحى.