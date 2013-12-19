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أبو النصر: معلمو مصر يستحقون أكثر من الحد الأدنى.. لكن الظروف الاقتصادية تحكمنا

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أبو النصر: معلمو مصر يستحقون أكثر من الحد الأدنى.. لكن الظروف الاقتصادية تحكمنا أبو النصر: معلمو مصر يستحقون أكثر من الحد الأدنى.. لكن الظروف الاقتصادية تحكمنا

كتب : جهاد أحمد منذ 32 دقيقة

قال الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستطبق الحد الأدنى للأجور على المعلمين وبزيادة 520 جنيها، مشيرا إلى أن معلمي يستحقون أكثر من ذلك، لكن الظروف الاقتصادية التي نمر بها لا تسمح بأكثر من ذلك في الوقت الحالي، مؤكدا تخصيص 4% من الناتج القومي للتعليم المدرسي على أن تتضاعف هذه النسبة في ميزانية 2016-2017، وذلك وفقا للدستور الجديد.

وطالب أبو النصر معلمي مصر، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "ممكن" على قناة CBC، بالعمل الجاد بداية من الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا أن الدورات التدريبية للمعلمين مستمرة في كافة محافظات مصر، إضافة إلى تدريب مديري المديريات خلال إجازة منتصف العام.

وأضاف أبو النصر أن ظاهرة الدروس الخصوصية موجودة في العالم كله، لكنها متفاقمة في مصر لسببين الأول تواضع دخل المعلم والثاني السلوك النفسي لأولياء أمو الطلاب حتى يضمنوا منافسة أبنائهم على الالتحاق بكليات القمة.

وعن توفير فرص عمل جديدة للمعلمين، قال أبو النصر إن وزارة التربية والتعليم طرحت 85 ألف فرصة عمل، مؤكدا تثبيتهم مطلع العام الجديد، لافتا إلى أنه من المقرر افتتاح 10 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية، والتي من دورها إتاحة المزيد من فرص العمل للمعلمين.

وأشار أبو النصر إلى وجود مشروع قومي للقضاء على الأمية في مصر، حيث تعاني مصر من 35 مليون أمي، مؤكدا أن هذا المشروع سيكون بالتعاون مع وزارات الأوقاف والبيئة والشباب التي ستوفر الكوادر البشرية لمعاونة معلمي الوزارة والاتصالات لدعم التكنولوجيا، لافتا إلى أنه سيتم اختيار 600 قرية على مستوى الجمهورية سيتم حصرها في يناير المقبل.

وأكد أبو النصر أن استمراره كثيرا في الوزارة من عدمه لن يؤثر على جهوده لأنه يسعى لرسم الطريق المناسب للتعليم في مصر.

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