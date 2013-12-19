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وفاة الفنانة زهرة العلا عن عمر يناهز 80 عامًا

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وفاة الفنانة زهرة العلا عن عمر يناهز 80 عامًا وفاة الفنانة زهرة العلا عن عمر يناهز 80 عامًا

توفيت مساء اليوم الإربعاء الفنانة الكبيرة زهرة العلا عن عمر يناهز 80 عاما بعد صراع مع المرض، تاركة رصيدا من الأعمال التلفزيونية والمسرحية إضافة إلى مشاركتها في أكثر من 110 أفلام سينمائية منذ بدأت التمثيل عام 1951.
وصرح عمرو الصيفي، ابن الفنانة زهرة العلا، ان والدته توفيت مساء اليوم في منزل الأسرة.
وقد أعلن وكيل نقابة المهن التمثيلية، الفنان سامح الصريطي، إن صلاة الجنازة ستقام غدًا الخميس، بمسجد أبو المكارم الزغل بصلاح سالم، بالقاهرة، بعد صلاة الظهر.
زهرة العلا من مواليد 10 يونيو 1934، وقدمت العديد من الأعمال التي تركت أثرا في المجال الفني، منها دعاء الكروان، ملك البترول، سر طاقية الإخفاء، الوسادة الخالية، سجين أبو زعبل، شريك حياتي، وطريق الاستعمار...

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