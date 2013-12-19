بالصور.. "الشباب والرياضة" و"الـتنسيقية للأحزاب" يكرمون قيادات أمن سوهاج

شهدت قاعة الشباب والرياضة أمس الأربعاء، حفلا لتكريم قيادات وضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن سوهاج، والذى كانت قد دعت إليه مديرة الشباب والرياضة وحزب المؤتمر ولجنة تنسيق الأحزاب والأحزاب السياسية بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج والدكتور حسين حمادى وكيل الأزهر بسوهاج والمستشار العسكرى للمحافظة ووكلاء الوزارة، حيث تم منح عدد 19 قيادة وضابطا وفردا، على رأسهم اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، والعميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد أشرف أبوالمكارم مفتش فرع الأمن الوطنى والعميد خالد فرغل أمين فرع الأمن العام والعقيد هشام محمد بركات أبوسحلى نائب مأمور قسم ثان سوهاج والعقيد عصام غانم رئيس فرع بحث الجنوب والمقدم محمد رشيد أحمد الشافعى، رئيس مباحث مركز البلينا والرائد أحمد نور الدين رئيس مباحث جهينة والرائد راشد سالم راشد رئيس مباحث مركز سوهاج والرائد رأفت عبدالنظير رشوان رئيس مباحث مركز شرطة طهطا والرائد أحمد صقر مدير مكتب مدير أمن سوهاج والنقيب حامد القرضاوى معاون أول مباحث مركز سوهاج والمحاسب طارق السمان، رئيس قسم المعاشات بالمديرية، وأمين شرطة عماد بدر مباحث مركز البلينا وأمين شرطة مجدى عبدالقادر إدارة مرور سوهاج ومساعد شرطة خلف عبدالعظيم مباحث مركز سوهاج ومندوب شرطة حماده فضالى مباحث مركز سوهاج ومندوب محمد أبوالفضل مباحث مركز أخميم، وتم منح المكرمين دروعًا وشهادت تقدير.

وأوضح أحمد الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأمين حزب المؤتمر بسوهاج، أن احتفال اليوم لتكريم رجال الشرطة الشرفاء بمحافظة سوهاج، ولنقول لهم نحن معكم من أجل رخاء وتأمين الشارع السوهاجى، وأستغل هذه المناسبة وهذا الجمع الكريم للدعوة للخروج للاستفتاء على الدستور فى المواعيد المحددة.

وقال اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير: أحمل لكم رسالة حب واعتزاز من وزير الداخلية للشعب السوهاجى، وأن الوزارة بكافة القيادات على عهدها دائما تقوم بحماية الشعب ومؤسساته ومنشآته وكل ما فيه، وأن المنظومة الأمنية لا يمكن أن تكتمل إلا بالتعاون بين الشرطة والشعب، وأننا كعاملين بمديرية أمن سوهاج نعاهدكم ونعاهد الله أن نبذل كل جهد ونضحى بكل غالٍ ورخيص من أجل راحتكم وأمنكم.

وأشار اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج إلى أنه لا يسعنى إلا أن أشكر أو أوفى حق من يبذل الدم من أجل أمان مصر من رجال الشرطة والجيش، والمجهود الذى يبذل فى سوهاج هو مجهود محل تقدير لأننا نسعى جميعا لقيام مصر بعد كسل استمر لمدة 3 سنوات، وثورة 30 يونيه حركت داخلنا الإحساس بالعمل من أجل مصر، وأن الشرطة فى كل مصر عملت بعد أن شعرت أن الشعب وراءها يساندها ويدعهما، ورجال الشرطة لن يعملوا إلا بالدفعات المعنوية لهم، وأوضح المحافظ أن الاستفتاء القادم هو الاختبار الأول للثورتين الأولى والثانية اللتين قامتا من أجل الشعب المصرى فى ظل المؤامرة التى تحاك ضد مصر، و"إحنا مش بنقول أنزل وقول نعم لا أنزل وشارك فى الاستفتاء"، وأوجه الدعوة إلى كل سيدات سوهاج، لأن نسبتهم تمثل 9% من إجمالى الأصوات، فيجب نزولهن للمشاركة.

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