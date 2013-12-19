أخبار عاجلة

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر -
التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة -
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. "الشباب والرياضة" و"الـتنسيقية للأحزاب" يكرمون قيادات أمن سوهاج

Google+ Print

شهدت قاعة الشباب والرياضة أمس الأربعاء، حفلا لتكريم قيادات وضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن سوهاج، والذى كانت قد دعت إليه مديرة الشباب والرياضة وحزب المؤتمر ولجنة تنسيق الأحزاب والأحزاب السياسية بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج والدكتور حسين حمادى وكيل الأزهر بسوهاج والمستشار العسكرى للمحافظة ووكلاء الوزارة، حيث تم منح عدد 19 قيادة وضابطا وفردا، على رأسهم اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، والعميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد أشرف أبوالمكارم مفتش فرع الأمن الوطنى والعميد خالد فرغل أمين فرع الأمن العام والعقيد هشام محمد بركات أبوسحلى نائب مأمور قسم ثان سوهاج والعقيد عصام غانم رئيس فرع بحث الجنوب والمقدم محمد رشيد أحمد الشافعى، رئيس مباحث مركز البلينا والرائد أحمد نور الدين رئيس مباحث جهينة والرائد راشد سالم راشد رئيس مباحث مركز سوهاج والرائد رأفت عبدالنظير رشوان رئيس مباحث مركز شرطة طهطا والرائد أحمد صقر مدير مكتب مدير أمن سوهاج والنقيب حامد القرضاوى معاون أول مباحث مركز سوهاج والمحاسب طارق السمان، رئيس قسم المعاشات بالمديرية، وأمين شرطة عماد بدر مباحث مركز البلينا وأمين شرطة مجدى عبدالقادر إدارة مرور سوهاج ومساعد شرطة خلف عبدالعظيم مباحث مركز سوهاج ومندوب شرطة حماده فضالى مباحث مركز سوهاج ومندوب محمد أبوالفضل مباحث مركز أخميم، وتم منح المكرمين دروعًا وشهادت تقدير.

وأوضح أحمد الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأمين حزب المؤتمر بسوهاج، أن احتفال اليوم لتكريم رجال الشرطة الشرفاء بمحافظة سوهاج، ولنقول لهم نحن معكم من أجل رخاء وتأمين الشارع السوهاجى، وأستغل هذه المناسبة وهذا الجمع الكريم للدعوة للخروج للاستفتاء على الدستور فى المواعيد المحددة.

وقال اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير: أحمل لكم رسالة حب واعتزاز من وزير الداخلية للشعب السوهاجى، وأن الوزارة بكافة القيادات على عهدها دائما تقوم بحماية الشعب ومؤسساته ومنشآته وكل ما فيه، وأن المنظومة الأمنية لا يمكن أن تكتمل إلا بالتعاون بين الشرطة والشعب، وأننا كعاملين بمديرية أمن سوهاج نعاهدكم ونعاهد الله أن نبذل كل جهد ونضحى بكل غالٍ ورخيص من أجل راحتكم وأمنكم.

وأشار اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج إلى أنه لا يسعنى إلا أن أشكر أو أوفى حق من يبذل الدم من أجل أمان من رجال الشرطة والجيش، والمجهود الذى يبذل فى سوهاج هو مجهود محل تقدير لأننا نسعى جميعا لقيام مصر بعد كسل استمر لمدة 3 سنوات، وثورة 30 يونيه حركت داخلنا الإحساس بالعمل من أجل مصر، وأن الشرطة فى كل مصر عملت بعد أن شعرت أن الشعب وراءها يساندها ويدعهما، ورجال الشرطة لن يعملوا إلا بالدفعات المعنوية لهم، وأوضح المحافظ أن الاستفتاء القادم هو الاختبار الأول للثورتين الأولى والثانية اللتين قامتا من أجل الشعب المصرى فى ظل المؤامرة التى تحاك ضد مصر، و"إحنا مش بنقول أنزل وقول نعم لا أنزل وشارك فى الاستفتاء"، وأوجه الدعوة إلى كل سيدات سوهاج، لأن نسبتهم تمثل 9% من إجمالى الأصوات، فيجب نزولهن للمشاركة.

رابط الفيديو

1.jpg

G52b2371f0aafc.jpg

G52b2372015ad7.jpg

G52b2372107081.jpg

G52b2372217a2c.jpg

G52b237231b8ba.jpg

G52b23724389a5.jpg

G52b237250f96e.jpg

G52b23725d45eb.jpg

G52b23726cdc7e.jpg

G52b23727a3ca8.jpg

G52b23728a86f2.jpg

G52b237297c7d7.jpg

G52b2372a4f14f.jpg

G52b2372b2882f.jpg

G52b2372c5b0d8.jpg

G52b2372da15e6.jpg

G52b2372e93748.jpg

G52b2372f7dbb7.jpg

G52b23730e3c96.jpg

G52b23731b94ed.jpg

G52b23732ac9db.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله

مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017