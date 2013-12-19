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بالصور.. فرنسيان وأبناؤهم الثلاثة يصلون إسنا ويأكلون "الفول والطعمية"

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وصلت إلى مدينة إسنا جنوب الأقصر، صباح أمس الأربعاء، عائلة فرنسية تتكون من الزوج والزوجة وأبنائهم الثلاثة، يستقلون الدراجات فى رحلة تجوب عدد من دول العالم.

حيث قال آدم حسن، أحد مواطنى إسنا، أنه رأى تلك العائلة أثناء وجودهم فى مركز إسنا، صباح أمس، وهم يأكلون الفول والطعمية والبصل وقام الناس بالالتفاف حولهم لغرابة منظرهم الذى يوضح أن قطعوا مسافة كبيرة قبل وصولهم لإسنا، ولكن بالرغم من ذلك فإن الإسناويين قاموا بإكرامهم، لأن الكرم من أهم سمات المصريين.

وأضاف "آدم" أن الزوج والزوجة والابن الأكبر يستقلوا 3 دراجات ويقوموا بسحب عربة أطفال للطفلين الآخريين، كما علمت من خلال حديثى معهم أنهم قدموا من القاهرة وعبروا مدينة الأقصر إلى إسنا ثم يتجهون جنوبا إلى إدفو ومنها إلى أسوان ومنها إلى السودان ثم ينتهى بهم المطاف فى أسبانيا.

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