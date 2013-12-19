وست هام يتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة الانجليزية على حساب توتنهام

زاد وستهام يونايتد الضغوط على توتنهام هوتسبير، الذي لعب بلا مدرب، بعدما عوض تأخره أمامه ليفوز 2-1 ويتأهل للدور قبل النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم أمس.

وبدا أن توتنهام، الذي أقال المدرب البرتغالي أندريه فيلاس بواش، يوم الاثنين الماضي، بعد هزيمة ساحقة بخماسية نظيفة أمام ليفربول في طريقه للفوز، حين افتتح إيمانويل اديبايور العائد للمشاركة بعد غياب التسجيل.

لكن الفريق صاحب الأرض عانى مرة أخرى حين تعادل مات جارفيس لوست هام قبل عشر دقائق من النهاية، ثم أضاف موديبو مايجا هدف الفوز.

رويترز