عمار النعيمي يوجه بتعميم تجربة «العصف الذهني»

وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بأن تعمم تجربة العصف الذهني في حكومة عجمان، وحث سموه الموظفين والمتعاملين والمواطنين والمقيمين على طرح الأفكار والمقترحات، لتطوير الإمارة وخدماتها الحكومية، جاء ذلك خلال افتتاح سموه الملتقى الحكومي السنوي السابع والمعرض المصاحب له أمس الأول، في مربط عجمان "الحليو"، تحت شعار " نلتقي.. فنرتقي".

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: "في هذا اللقاء العائلي السنوي، نحرص على التواصل معكم وجهاً لوجه، بعيداً عن أجواء العمل والمراجعين، نجتمع بكم في جو من الإيجابية ".

وأشار سموه إلى أن الإنسان رهينة ما يفكر فيه طوال اليوم، طارحاً سموه السؤال على الحضور، "في ماذا نفكر نحن الآن؟ ".

وأكد سمو ولي العهد أنه ومنذ 42 عاماً وقيادات دولة الإمارات العربية المتحدة تفكر في شيء واحد، وهي رفاهية المواطن الإماراتي، منوهاً بأن الجميع يجب أن يفكر كيف يخدم الوطن الذي يوفر الحياة الكريمة لأبنائه.

وبين سموه أن موضوع التفكير، كان حديث الساحة في الدولة مؤخراً، مع جلسات العصف الذهني، التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وخرجت الجلسات بأفكار إبداعية.

وفي معرض ترحيبه بضيوف فريق إكسبو أوضح سموه "أن في هذه الأمسية، نستضيف إحدى الأفكار الإبداعية التي نافست فيه الإمارات العالم واستطاعت أن تكسب ثقته، حلم "إكسبو 2020" حولته الإمارات من مجرد فكرة إلى برنامج عمل، فنجحت الإمارات وفازت دبي باستضافة الحدث العالمي".

التخطيط المسبق

وقدم نجيب محمد العلي مدير إدارة الاستراتيجية بمجلس الإمارات للتنافسية، عرضاً أبرز فيه سلسلة النجاحات التي قادها الفريق حتى تحقيقه الفوز، مبيناً أن الفوز لم يكن مصادفة، وإنما هو إنجاز مستحق ورصيد يحسب ليس فقط لدولة الإمارات بل للعرب جميعاً.

وقال العلي إن أهم مرتكزات النجاح هو التخطيط المسبق، فحينما قررت دبي المنافسة على حق تنظيم معرض إكسبو لم تبدأ في نفس العام، بل تم العمل عليه منذ سنتين، وتم تشكيل فريق احترافي على مستوى عالٍ، وكان الملف الإماراتي الأفضل عرضاً رغم أن المنافسة كانت قوية مع دول مهمة.

وبين نجيب العلي أن معرض إكسبو 2020 يركز على الجانب السياحي باعتباره ركناً أساسياً في تنمية واقتصاد دبي، وتم اعتماد رؤية دبي لتطوير القطاع السياحي 2020، التي تهدف للوصول إلى 20 مليون سائح، ومضاعفة مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد المحلي إلى أضعاف الرقم الحالي.

وفي نهاية العرض الذي قدمه نجيب العلي عن أهم منجزات إكسبو، تم عرض فيلم خاص بإكسبو 2020 ليستكمل توضيح أهميته لدولة الإمارات.

وتجول سمو الشيخ عمار النعيمي بأجنحة المعرض المصاحب للملتقى، واستعرض خلالها منجزات 15 دائرة حكومية في عجمان شملت دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الأراضي والأملاك، وسلطة منطقة عجمان الحرة، ومنطقة عجمان التعليمية، وهيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف، ومنطقة عجمان الطبية، ودائرة التنمية السياحية، والدائرة المالية، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة عجمان للتنظيم العقاري، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، والقيادة العامة لشرطة عجمان، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، حيث عرضت اهم منجزاتها التي قامت بها مؤخرا، من أعمال قدمتها هذه الدوائر للمواطن، وقد أشاد سمو ولي العهد بهذه المنجزات الكبيرة التي تخدم تقدم الإمارة على كافة الصعد.

زايد الخير

وفي نهاية الملتقى كرم سمو الشيخ عمار النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي موظفي حكومة عجمان المتقاعدين بشهادات تقديريه، على ما بذلوه من جهود كبيرة في خدمة الإمارة، لتكون لمسة وفاء تقدم لهم، لتحفزهم على إكمال مسيرة حياتهم بسعادة وهناء لتأتي الأجيال التي تليهم لتكمل مشوار العطاء.

كما كرم سمو الشيخ عمار ممثلي فرق إكسبو 2020، الذين حضروا الملتقى لجهدهم البارز في حصول الإمارات على هذا الفوز الذي يشكل رافداً حيوياً في كافة المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية.

في حين قدم المهندس سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي درع الوفاء والتقدير لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان، والذي يعد لفتة تعبر عن مدى اعتزاز الأمانة العامة وباقي مؤسسات عجمان الحكومية بتوجيهاته التي كانت سبباً في نهضة عجمان. وحضر افتتاح الملتقى الشيخ عبد العزيز النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إضافة إلى مديري عموم مؤسسات عجمان الحكومية، وكبار الشخصيات ورجال الأعمال وموظفي حكومة عجمان، وممثلين عن فريق إكسبو 2020.

تبادل الخبرات

أشار المهندس سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي إلى أن الملتقى الحكومي يأتي لعرض الجهود المبذولة من قبل مؤسسات عجمان الحكومية على سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، الذي بدوره لم يألُ جهداً في تقديم الدعم اللامحدود لموظفي الإمارة من أجل الوصول إلى نهضة شاملة لإمارة عجمان.

وذكر أن الملتقى يمثل فرصة لالتقاء موظفي حكومة عجمان لتبادل الخبرات فيما بينهم، ولتعزيز الشراكة والتعاون على كافة المستويات، بما يخدم تحقيق رفاهية المواطن الإماراتي.