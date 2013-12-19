وزارة الشؤون الاجتماعية تستحدث مختبر الإبداع الحكومي

أصدرت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية قرارا وزاريا باستحداث شعبة في الوزارة تحت مسمى "شعبة مختبر الابداع الحكومي في وزارة الشؤون الاجتماعية"، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعميم تجربة مختبر الإبداع الحكومي والذي عقد خلال الخلوة الوزارية على جميع الجهات الاتحادية كممارسة قيادية ورسمية معتمدة لتطوير الخدمات الحكومية، وقد أنيطت بالشعبة مهمة دراسة الوضع الحالي لقطاعات ومجالات الوزارة بهدف التطوير، وعمل عصف ذهني للمختصين والعاملين في الإدارات المختصة، واستلهام الأفكار المبدعة والحلول المبتكرة، وتطوير الأفكار الحالية وتكييفها حسب الحاجة.

وأكدت معاليها أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يدفع قدما بمسيرة الجودة والتميز والسباق إلى المراتب الأولى على مستوى العالم التي أرسى قواعدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يقودنا إلى بناء إمارات حديثة وآمنة ومستقرة.

وقالت معالي مريم الرومي: إن دولة الإمارات بكل وزاراتها ومؤسساتها مقبلة على مرحلة جديدة من التطور تتجه فيها نحو التميز والابداع والجودة واستلهام جميع الأفكار، وأن هذه المرحلة تتطلب من الجميع أن يكونوا مبادرين ومبدعين للارتقاء بالعمل الحكومي، والوصول إلى أفضل المراتب وإننا في وزارة الشؤون الاجتماعية نعنى بالعديد من الفئات الاجتماعية مثل المسنين والأطفال والأرامل والعاجزين صحيا والأشخاص من ذوي الإعاقة وهم يحتاجون إلى دعم المجتمع ورعايته وتقديم خدمات مميزة لهم، والانتقال بهم من فئات متلقية للخدمات إلى فئات شريكة في التنمية وبفاعلية، وأضافت بأن الشعبة ستكون مفتوحة لتلقي جميع الأفكار المبدعة سواء من الموظفين العاملين في الحكومة أم مع المتعاملين مع الوزارة أم من أفراد المجتمع كافة، كما أنها ستسعى إلى استلهام الأفكار من خلال العصف الذهني الذي سيكون دوريا ومن خلال جلسات تنظمها الوزارة للعاملين لديها. كما أن الوزارة ستعمل جاهدة للإفادة من التجارب العالمية الناجحة في المجال الاجتماعي.