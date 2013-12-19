محافظ الإسكندرية يكلف "القومى للسكان" بتفعيل حملات توعية صحية للأسر

كلف اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية، ممثلى المجلس القومى للسكان، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية لتعليم الكبار بالإسكندرية، بتفعيل الحملات الإعلامية لتوعية الأسرة المصرية وعقد دورات تدريبية للعاملين بوزارة الصحة والممرضات.

وأكد مهدى خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع ممثلى المجلس القومى للسكان، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ضرورة تفعيل اللجان الصحية للسكان وتفعيل حملات للمرور بالمنازل لتوعية الأسر المصرية.

وطالب مهدى المسئولين عن المجلس القومى للسكان بضرورة إعداد خطابات ترسل إلى وزارة الصحة لتوفير المستلزمات الطبية لوسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وحول مشكلة الأمية، أكد مهدى أنه تم الاتفاق على توفير فصول لمحو أمية الكبار والصغار بجميع المدارس، ومراكز الشباب، وذلك كمشروع للحد من بطالة الشباب، مؤكدًا الانتهاء من مشكلة الأمية خلال عام واحد من الآن.