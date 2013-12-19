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سفارة الدوحة بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطنى لقطر

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سفارة الدوحة بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطنى لقطر سفارة الدوحة بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطنى لقطر

أقام السفير سيف بن مقدم البوعينين، سفير قطر فى القاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، حفل استقبال بفندق الفورسيزون نيل بلازا مساء أمس الأربعاء، بمناسبة العيد الوطنى لقطر.

حضر الحفل عدد من سفراء الدول الخليجية والعربية، فضلا عن أبناء الجالية القطرية فى وعدد من الدبلوماسيين العرب.

وعلى هامش الحفل، قالت شيخة آل ثانى بن جاسم بن حمد، "إن الشعب القطرى يحتفظ بعلاقاتة الأخوية مع الشعب المصرى".

وأكدت شيخة بن حمد لـ"اليوم السابع" أن قطر شعبًا وحكومة لا يهمهما سوى أمن واستقرار مصر، مؤكدة أن الشعب القطرى يدعم الإرادة المصرية جيدا، ويؤكد على حقه فى إرساء مبادئ الديمقراطية والحرية.

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مصر 365

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