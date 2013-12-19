بالفيديو .. لاعبو الرجاء يجردون رونالدينيو من قميصه وحذائه!

القاهرة، (إفي): اضطر نجم فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي رونالدينيو للسير حافيا على أرضية ملعب مراكش بعد أن أجبره لاعبو فريق الرجاء البيضاوي المغربي على خلع حذائه بغرض الاحتفاظ به، عقب نهاية لقاء الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ورغم انتهاء المباراة بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف لهدف إلا أن روناليدينو حظي بتشجيع عريض من الجماهير واللاعبين وصلت إلى حد إجباره على خلع الحذاء والقميص.

ويتمتع رونالدينيو (33 عاما) بشعبية كبيرة وصلت ذروتها أثناء ارتدائه قميص برشلونة الإسباني (2003-2008).

وكان رونالدينيو صاحب الهدف الوحيد لفريقه بعد أن أحرز هدفا بالتخصص من ضربة حرة مباشرة عندما كان الرجاء متقدما بهدف عبر محسن ياجور.

ثم انتفض المغاربة وسجلوا بعدها هدفين عبر محسن متولي و فيفيان ماييدي.

وأصبح الرجاء البيضاوي أول فريق عربي يتأهل إلى نهائي مونديال الأندية ليواجه بايرن ميونخ الألماني.

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