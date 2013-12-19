توقعات خبراء السيارات فى مصر لمبيعات العام الجديد 2014

توقع بعض خبراء السيارات فى مصر أن يشهد عام 2014 انتعاشا نسبيا مقارنة بالعام الماضى 2013، وذلك بنسبة لا تقل عن20 %.

وقال عفت عبد العاطى رئيس شعبة تجار ووكلاء السيارات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات، قد عقدت اجتماعاً موسعاً يوم الأربعاء الماضى، بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة حيث ناقشت فى اجتماعها جميع التحديات التى تواجه سوق السيارات خلال 2014 وتوقعاتها للمبيعات خلال العام الجديد.

وأضاف "عبد العاطى" أن أهم القرارات التى تم مناقشتها هى زيادة رسوم التوثيق على المركبات بعد قرار وزير العدل الصادر مؤخراً برفع رسوم توثيق المركبات بالشهر العقارى إلى 5% من قيمة المركبة، لمدة 5 سنوات أى حتى عام 2018، بالإضافة لمناقشة تأثيرات ضريبة القيمة المضافة على قطاع تجارة واستيراد السيارات فى مصر، كما تم مناقشة مشكلة المعارض غير المرخصة وكيف تنطبق عليها شروط الترخيص.

وأوضح "عبد العاطى" أن الاجتماع يفتح الباب أمام التجار والشركات لعرض مطالبهم على الشعبة حتى يتم مناقشتها والوصول بمطالب وتوصيات محددة يتم صياغتها ورفعها إلى رئيس غرفة القاهرة ثم إلى رئيس الوزراء.

وعن توقعاته لمبيعات العام الجديد 2014 أكد "عبد العاطى" أن قطاع السيارات نجح فى استعادة التوازن والنشاط خلال الربع الأخير من العام الحالى 2013، مؤكدا أن المبيعات سوف ترتفع بنسبة 40% نظرا لإجراء استفتاء الدستور وانتخابات كل من مجلس الشعب والرئاسية، لأن الاستقرار السياسى يتبعه استقرار اقتصادى فهما وجهان لعملة واحدة، ومعرض السيارات الذى سيقام فى شهر مارس سيكون له مردود إيجابى أيضا.

شاركه الرأى "إبراهيم غطاس" رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للسيارات ووكلاء كل من "بورش" وموتوسيكلات "هارلى ديفديسون" أن السوق سوف يتحسن بشكل تدريجى، لأن العميل المصرى عاطفى بطبعه، فعندما يشعر بالاستقرار سوف يقبل على عملية الشراء.

وتوقع "غطاس" أن يتم زيادة لمبيعات السيارات فى مصر بنسبة لا تقل عن 10%، بالإضافة إلى أنه توقع لشريحة السيارات الأورووبى أن تحتل مكانة أفضل فى السوق المصرى نظرا لاتفاقية الشركة الأوروبية موضحا أن بعض شركات السيارات الآسيوية والكورية أصبحت تقوم ببناء مصانع لها فى دول أوروبية حتى يتمكن الوكلاء بتغيير واجهة استيرادهم والاستفادة من الاتفاقية الموقعة، وكل هذا سينصب فى صالح المواطن المصرى لأن السيارات ستأتى بمواصفات أفضل بكثير.

وأكد مصطفى حسين مدير عام "دايموند موتورز" وكلاء ميتسوبيشى فى مصرورئيس مجلس إدارة "الأميك" مجلس معلومات سوق السيارات، أن العام الجديد بالفعل سيشهد نقلة نوعية ملحوظة فى مجال تجارة واستيراد السيارات، نظرا لعودة الأمن للشارع المصرى وكثرة اللجان من قبل إدارة المرور، وبالتالى القضاء على ظاهرة سرقة السيارات والاستقرار السياسى كل هذا سيجعل المستهلك المصرى سريع الاستجابة لشراء السيارة التى يحلم باقتنائها.

وأضاف "حسين" أنه يتوقع أن تزداد مبيعات السيارات بالأرقام التى يفصح عنها تقرير "الأميك" بنسبة لا تقل عن 25%.